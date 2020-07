Achille Lauro, Ghali & Gemitaiz – Scat Men: ascolta la rivisitazione (con testo)

La rivisitazione di Scat Men, che vede collaborare Achille Lauro, Gemitaiz e Ghali, non poteva che rivelarsi la canzone più contagiosa e ascoltata dell’album 1990 del rapper e cantautore veronese, disponibile ovunque dal 24 luglio 2020. Ecco il video animato.

Come tutte le sette tracce che omaggiano grandi successi dance anni ’80 e ’90, anche questa propone testo originale scritto dagli interpreti, mentre la produzione è stata affidata a DIVA, Dardust, Marnik & Gow Tribe.

Di quella canzone di Scatman Joh, artista scomparso a inizio dicembre 1999, resta solo il famosissimo e coinvolgente ritornello. Ammetto che adoravo veramente quel brano pubblicato il 19 giugno 1995 come secondo estratto dall’album omonimo, rivelandosi un successo che incantò e fece ballare tutta l’Europa. Quella canzone che faceva inevitabilmente venire il buon umore, fu scritta da John Larkin & Antonio Nunzio Catania, che la produsse insieme a Ingo Kays.

Testo Scat Men Achille Lauro

[1a Strofa: A. Lauro]

Mami, mami, ma’, sono a casa

Te le ho parcheggiate in fila, ho riempito la strada

Dio che sta cullando ‘sti ragazzi come il mare

Ma’ avevi ragione, scusa, l’ho dovuto fare

Oh, sì, credimi a me, che le stelle sono qui accanto a te

E sto sbagliando, ma tu impara da me

Non ho paura come è stato con te

Non mi importa, no

Oh baby, dai, non darmi retta, no

Oh mamma, sai che cosa ho in testa

Sì, se ho una vita è solo questa

[Ritornello: Achille L.]

Pa pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa pa pa





[2a Strofa: Ghali]

Assomigli a pa’, Ma cosa caxxo dici?

Mamma l’ho fatto già, non è colpa degli amici

Cosa hai da dirmi? Ah? Se hai da dire, dimmi

Voglio la verità, anche se mi ferisci

Pa pa ra pi, pa pa ra po

Ehi, non sta né in cielo e in terra

Ho accettato la miseria e lei no

Baby, non darmi retta

Oggi dico di sì e domani no

Ho appena perso la testa

Ma l’innocenza già da un po’

Pa pa ra pi, pa pa ra po

[Rit.: Achille L.]

Pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa pa pa

[3a Strofa: Gemitaiz]

Ehi, pa po pe

Fumano in sta’ con me

Dicevano “no, quello non va”

E invece poi sta in Top Tem

Super eroi, sì, del quartiere

Frà, siamo gli action man

Sì, nella giungla

Into the wild, chiedilo a Sean Penn (Wooh, Yeah)

Baby, non ci dare retta

Siamo impazziti in fretta

Con lo studio in cameretta

Con i sogni e il mal di testa (Yeah)

Yeah, mo è l’Odissea, fra

Mo è Interstellar

Non mi svegliare, lasciami in questa

[Rit.: A. Lauro]

Pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa pa pa





[Ponte: Achille L.]

I raga in cielo, i raga in terra, yeah

I raga in cielo, i raga in terra, e

I raga in cielo, i raga in terra, yeah

I raga in cielo, i raga in terra

[Rit.: A. Lauro]

Pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa pa pa

Pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa po pe

Pa pa ra pi pa pa pa

Pa pa ra pi pa po pe

[Outro: Achille Lauro, Ghali & Gemitaiz]

Non sta né in cielo e in terra

Oh baby, dai, non darmi retta

Non sta né in cielo e in terra

Oh mamma, sai che cosa ho in testa

Non sta né in cielo e in terra

Non sta né in cielo e in terra, no

Pa pa ra pi, pa pa ra po