Fishball – Scoteka: ascolta il nuovo singolo

Da martedì 21 luglio 2020 è disponibile Scoteka, nuovo singolo della rapper sarda Felisja Piana, in arte Fishball, scritto di suo pugno e prodotto da Razhiel, al secolo Nicolò Arquilla.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, il cui titolo, osservando la copertina che mostra l’artista con il viso coperto da una grande palla stroboscopica a mo di smile, dovrebbe indicare la discoteca.

Il testo di Scoteka di Fishball

[Intro]

Yeh yeh

Ma quello è Razihel

[Rit.]

Ignorante, ho mollato la scuola in terza, ok

Non so un caxxo della storia e della guerra, ok

Non so cucinare un caxxo, ordino pizza, ok

Ma so come far bollire una padella

E ho buchi in testa per la ketch [Nota: ketch è la ketamina]

Le giacche con le patch

Maglia metal

Vado in giro come un ganger

Buchi in testa per la ketch

Con la gang maglia metal

E che cos’è una scoteka?

[1a Strofa]

Profumo Paco Rabanne

Pacchi di kush, pacchi di bamba (sh) [Nota: il kush è una qualità di Cannabis che prende il nome dalla catena montuosa Hindu-Kush, che si trova tra Afghanistan e Pakistan. La bamba è ovviamente la cocaina]

10 back e ballo la samba (ballo la sambash)

Entro da un bangla(sh) e gli accarezzo la faccia(sh)

Perchè mi sembra mia mamma(sh)

Un po’ abbronzata a La Ciaccia [Nota: la Ciaccia è una spiaggia sarda che si trova a Valledoria, comune in cui è nata la rapper classe 1994]

Ho la vista a 360 per ogni infame che blatera(sh)

La Visa e la Mastercard anche se non pago un caxxo, fra’ (sh)

Fumo l’hashish

Dai lasciami l’hashish

Dare gas nel mio blunt

Mi fumo l’America(sh)

Cucino sulla tua bitch isterica





[Ponte]

Oya Fish che ti vende i drip

Sto fumando, mi sento un hippie

Ah, oya Fish che ti vende i drip

10 back e mi sento olimpica

yea, yea

In tasca c’ho la meth, dai yea yea

[?]

Sesso con la gang

Sesso con la gang

[Rit.]

Ignorante, ho mollato la scuola in terza, ok

Non so un caxxo della storia e della guerra, ok

Non so cucinare un caxxo, ordino pizza, ok

Ma so come far bollire una padella

E ho buchi in testa per la ketch

Le giacche con le patch

Maglia metal

Vado in giro come un ganger

Buchi in testa per la ketch

Con la gang maglia metal

E che cos’è una scoteka?

[Ponte]

E che cos’è? E che cos’è la scoteka, eh?

La scoteka?

Si, questa è una casa e discoteca

Possiamo alzare il volume per favore?

Che non arriva la musica

[Rit.]

Ignorante, ho mollato la scuola in terza, ok

Non so un caxxo della storia e della guerra, ok

Non so cucinare un caxxo, ordino pizza, ok

Ma so come far bollire una padella

E ho buchi in testa per la ketch

Le giacche con le patch

Maglia metal

Vado in giro come un ganger

Buchi in testa per la ketch

Con la gang maglia metal

E che cos’è una scoteka?

E che cos’è la scoteka?





