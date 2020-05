Zucchero canta “Amore Adesso!”, adattamento in italiano di No Time For Love Like Now di Michael Stipe e Aaron Dessner: video e testo

Alle ore 18 di sabato 2 maggio 2020, Zucchero ha cantato nella deserta Piazza San Marco di Venezia, Amore Adesso!, adattamento in italiano di No Time For Love Like Now di Michael Stipe e Aaron Dessner, con un testo in italiano scritto di suo pugno e un arrangiamento in stile “Sugar” insieme a Max Marcolini .

Di questi tempi, esibizioni davanti alle sole telecamere se ne sono viste diverse, basti pensare ad Andrea Bocelli dal Duomo di Milano e al Concertone del Primo Maggio a piazza Maggiore (Bologna) e a piazza San Giovanni (Roma).

In questo scenario a dir poco inquietante ma anche suggestivo, il cantautore e musicista Adelmo Fornaciari ha scelto Venezia (luogo a cui è molto legato) come location per il video di Amore adesso, che ha definito un augurio di speranza e positività per la ripresa del Paese, un invito ad una ripartenza cosciente e un messaggio d’amore, perché mai come adesso, serve mostrare amore.

“Ho scritto questo brano in italiano, cercando di mantenere fede al significato originale della canzone che a mio avviso è davvero profondo ed emozionante” ha dichiarato questo grande artista, che in questi difficilissimi giorni di pandemia è stato protagonista di altri eventi, come la partecipazione al live streaming mondiale One world: together at home, a sostegno dell’OMS nella lotta al Coronavirus, è intervenuto al Concertone presentando l’ultimo singolo La canzone che se ne va e ha suonato “Canta la vita” (tratto da Let Your Love Be Know di Bono Vox) in una piazza Colosseo notturna e naturalmente deserta.

Zucchero – Amore Adesso Testo





Non è più tempo

di gioia e lacrime

amore adesso, ora

e non c’è tempo nel bardo

né tempo di qua o di là

amore adesso, ora

tempo per danzare

tempo per le decisioni

amore adesso, ora

Chi ci ha cambiato tutto questo

i nostri fragili giorni bui

scintille cadute su noi

curiosa luce io mi allontanai

e… col cuore in pianto andai

ovunque sia questo posto qui

io ti aspetto, lo sai

E non è più il tempo

di salmi o limiti, no

sussurri e prediche ormai

Ma chi ci ha cambiato tutto questo

i nostri fragili giorni bui

scintille cadute su noi

curiosa luce io mi allontanai

e… col cuore in pianto andai

Ovunque sia questo posto qui

io ti aspetto, lo sai

eco di voci lontane

love love love

le sento ovunque sei

ed io ti aspetto lo sai

io ti aspetto lo sai

ovunque sia questo posto qui

io ti aspetto lo sai

sì, io ti aspetto lo sai

io ti aspetto lo sai