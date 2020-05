Rauw Alejandro & Chencho Corleone – El Efecto: il testo e la traduzione della canzone

Il testo e la traduzione in italiano di El Efecto, singolo dei portoricani Rauw Alejandro e Chencho Corleone (ex componente del duo Plan B), rilasciato il 15 marzo 2019 per Duars Entertainment.

Ascolta e guarda e il video che accompagna questa contagiosa canzone, scritta con la collaborazione di Mr. Naisgai, Nigel Hey, Colla & Eric Pérez. Dal 13 dicembre 2019, il brano è disponibile nel remix con KEVVO, Bryant Myers, Lyanno & Dalex.

Per quel che concerne il significato, in questo pezzo si parla dell’effetto che una donna fa al protagonista: dopo averla conosciuta in un locale ed essersi scambiato effusioni, naturalmente i due finiranno a letto.

Rauw Alejandro El Efecto Testo e Traduzione

[Intro: Rauw Alejandro & Chencho]

Uh-yeah-yeah-yeah (Uh-yeah-yeah-yeah)

Uh-yeah-yeah (Uh-yeah-yeah)

Uh-yeah-yeah-yeah (Uh-yeah-yeah-yeah)

(¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver?)

(Vamo’ a olvidarno’ de lo correcto)

(Me quiero portar mal, te lo hago saber)

(La nota ya me hizo el efecto)

[Coro: Rauw Alejandro]

¿Por qué tú me bailas así como si estuviéramo’ en la cama?

Qué rica te tienes que sentir desnu’ita, sin nada

Dime cuándo nos vamos a ir, que se no’ acaba el tiempo

Ya te tienes que decidir si vienes o lo deja’ para luego

[Verso 1: Chencho]

Baby, hoy sí que me puse yo pa’ ti

Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí

Moviéndote, twerking, de espalda te vi el g string

I’m sorry si fresquito me puse al verte así

Erótico se puso el encuentro entre tú y yo

Olvida si es correcto y el momento vívetelo

Si a mí, mami, tú me permite’ fluir

Verá’ que fácil yo te llevo al éxtasi’

No queda casi pa’ que cierren esto aquí

Y hagamo’, horny, ¿qué e’ lo que hacemo’ aquí?

[Coro: Rauw Alejandro]

¿Por qué tú me bailas así como si estuviéramo’ en la cama?

Qué rica te tienes que sentir desnu’ita, sin nada

Dime cuándo nos vamos a ir, que se no’ acaba el tiempo

Ya te tienes que decidir si vienes o lo deja’ para luego

[Verso 2: Rauw Alejandro]

Nadie está mirando, y tampoco no se ve, hay poca lú’

Mi mente pensando, con ganas de saber cómo en la cama te ve’ tú

Si supiera’ lo que este efecto me provoca hacer (Hacer)

Experimentar contigo varia’ pose’ (Pose’)

Es que a mí todavía no me conoces

Como Calderón, esto es pa’ que te lo goce’

[Puente: Chencho & Rauw Alejandro]

Yo sabía que esto pasaría

Que tú terminaría’ amanecí’a en mi cama

Despué’ de esta noche, to’ se olvida

Y si quiere’ otro día, a cualquier hora me llamas

Yo sabía que esto pasaría

Que tú terminaría’ amanecí’a en mi cama (-ma, yeah)

Despué’ de esta noche, to’ se olvida

Y si quiere’ otro día, a cualquier hora me llamas (-mas, yeah)

[Coro: Rauw Alejandro]

¿Por qué tú me bailas así como si estuviéramo’ en la cama?

Qué rica te tienes que sentir desnu’ita, sin nada

Dime cuándo nos vamos a ir, que se no’ acaba el tiempo

Ya te tienes que decidir si vienes o lo deja’ para luego





[Outro: Rauw Alejandro & Chencho]

¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver?

Vamo’ a olvidarno’ de lo correcto

Me quiero portar mal, te lo hago saber

La nota ya me hizo el efecto (¡Yah!)

Ra-Rauw, ey

Ra-Rauw Alejandro

Chencho, Chencho

Chencho Corleone, baby

Dímelo, Nigel, ey

Con Naisgai (Tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun), ey

Duran The Coach

Duars Entertainment

Con los Sensei

Dímelo, Colla, ey

Pina Records (¡Yah!)





La traduzione di El Efecto

[Intro]

(Chi può sapere se domani non ti vedrò più?)

(Dimentichiamoci ciò che è giusto)

(Voglio comportarmi male, te lo annuncio)

(L’alcool mi ha già fatto effetto)

[Ritornello]

Perché balli così come se fossimo a letto?

Che bello sentirti nuda, senza niente

Dimmi quando ci muoviamo, che non abbiamo molto tempo

Devi decidere se venire o lasciarlo per dopo

[Strofa 1]

Piccola, oggi mi sono davvero messo in gioco per te

In questo modo, strano, che hai ballato per me

Muovendoii, twerkando, di spalle ti ho visto il perizoma

Scusa se sono sembrato freddo nel vederti così

L’incontro tra me e te è diventato erotico

Dimentica se sia giusto e viviti il momento

Se a me, tesoro, mi permetti di darci dentro

Vedrai con quanta facilità ti farò raggiungere l’estasi

Il locale sta per chiudere

E facciamo, eccitati, cosa facciamo qui?





[Ritornello]

Perché balli così come se fossimo a letto?

Che bello sentirti nuda, senza niente

Dimmi quando ci muoviamo, che non abbiamo molto tempo

Devi decidere se venire o lasciarlo per dopo

[Strofa 2]

Nessuno sta guardando, e nemmeno tu puoi vedere, c’è poca luce

La mia mente sta pensando, con la voglia di sapere come sei a letto

Se sapessi che voglia mi fa venire questo effetto (Do)

Sperimentare con te varie posizioni (posizioni)

È che non mi conosci ancora

Come Calderón, questo è per farti godere [Nota: riferimento a Tego Calderón (Porto Rico) e alla sua canzone “Pa’Que Retozen” (2002)]

[Ponte]

Sapevo che sarebbe successo

Che saresti finita nel mio letto all’alba

Dopo questa notte si dimentica tutto

E se vuoi il bis, puoi chiamarmi in qualsiasi momento

Sapevo che sarebbe successo

Che saresti finita nel mio letto all’alba

Dopo questa notte si dimentica tutto

E se vuoi il bis, puoi chiamarmi in qualsiasi momento

[Ritornello]

Perché balli così come se fossimo a letto?

Che bello sentirti nuda, senza niente

Dimmi quando ci muoviamo, che non abbiamo molto tempo

Devi decidere se venire o lasciarlo per dopo

[Outro: Rauw Alejandro & Chencho]

Chissà se non ti vedrò più domani?

Dimentichiamo ciò che è giusto

Voglio comportarmi male, te lo annuncio

L’alcool mi ha già fatto effetto (Yah!)

Ra-Rauw, ehi

Ra-Rauw Alexander

Chencho, Chencho

Chencho Corleone, piccola

Dimmelo Nigel, ehi

Con Naisgai (Tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun), ehi

Duran The Coach

Duars Entertainment

Con il Sensei

Dimmelo, Colla, ehi

Pina Records (Yah!)

