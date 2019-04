Zara Larsson – WOW: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Il 17 aprile è uscito il nuovo singolo di Zara Larsson battezzato WOW, dal successivo 26 aprile disponibile anche nella versione Clean.

Dopo “Don’t Worry Bout Me”, la cantautrice svedese rilascia il secondo singolo del 2019, utilizzato la prima volta nella pubblicità di Citibank chiamata Once in a Lifetime.

Prodotto niente di meno che da Marshmello, questo è a parer mio un brano interessante, dal martellante e contagioso post-ritornello, che entra facilmente nella testa dell’ascoltatore. Per quel che concerne il significato, qui la bella Zara canta la voglia che ha di una persona.

Testo

Baby, I’m not even in a gown

I’m just in a T-shirt on the couch

The way you want me makes me want you now

The only thing you have to say is (Wow)

And I feel this way with no chemicals in my system

Babe, it’s incredible

When you’re touching me, yeah, that says it all

You said it all (Yeah)

Baby, I’m not even in a gown

I’m just in a T-shirt on the couch

The way you want me makes me want you now

The only thing you have to say is (Wow)

Make your jaw drop-drop

Saying, my, drop-drop-drop

Make you say “Oh my god”

My, drop-drop

Make your jaw drop

Make you say “Oh my god”

And you never felt this type of emotion

Make your jaw drop-drop

Saying, my, drop-drop-drop

Make you say “Oh my god”

My, drop-drop

Make your jaw drop

Make you say “Oh my god”

And you never felt this type of emotion

Make your jaw drop-drop

Saying, my, drop-drop-drop

Make you say “Oh my god”

My, drop-drop

Make your jaw drop

Make you say “Oh my god”

And you never felt this type of emotion

And you make me feel so fucking pretty

Take loving me to a new extreme

If I can’t have you, I don’t want no one

I don’t want no one

As you make me dance in the middle of the street

On the hardwood floor, we should be asleep

If I can’t have you, I don’t want no one

I don’t want no one, want no one, want no one

Baby, I’m not even in a gown

I’m just in a T-shirt on the couch

The way you want me makes me want you now

The only thing you have to say is (Wow)





Make your jaw drop-drop

Saying, my, drop-drop-drop

Make you say “Oh my god”

My, drop-drop

Make your jaw drop

Make you say “Oh my god”

And you never felt this type of emotion

Make your jaw drop-drop

Saying, my, drop-drop-drop

Make you say “Oh my god”

My, drop-drop

Make your jaw drop

Make you say “Oh my god”

And you never felt this type of emotion

Never, never, never, oh

Never, never, never, oh

Never, never, never, oh

Never, never, never, oh





Traduzione in italiano

Baby, non sono nemmeno vestita

Sono sul divano in maglietta

Il modo in cui mi desideri mi fa venir voglia di te adesso

L’unica cosa che hai da dire è (Wow)

E mi sento cosi’, senza chimica nel mio corpo

Tesoro, è davvero incredibile

Quando mi tocchi, sì, questo la dice tutta

Hai detto tutto tu (Sì)

Baby, non sono nemmeno vestita

Sono sul divano in maglietta

Il modo in cui mi desideri mi fa venir voglia di te adesso

L’unica cosa che hai da dire è (Wow)

Stai a bocca aperta-aperta

Dicendo, il mio drop-drop-drop

Fai dire “Oh mio dio”

Il mio drop-drop

Fai cadere la mascella

Fai dire “Oh mio dio”

E non hai mai provato questo tipo di emozione

Stai a bocca aperta-aperta

Dicendo, il mio drop-drop-drop

Fai dire “Oh mio dio”

Il mio drop-drop

Fai cadere la mascella

Fai dire “Oh mio dio”

E non hai mai provato questo tipo di emozione

Stai a bocca aperta-aperta

Dicendo, il mio drop-drop-drop

Fai dire “Oh mio dio”

Il mio drop-drop

Fai cadere la mascella

Fai dire “Oh mio dio”

E non hai mai provato questo tipo di emozione





E mi fai sentire così dannatamente carina

Mi ami portandomi ad un nuovo estremo

Se non posso avere te, non voglio nessuno

Non voglio nessuno

Mentre mi fai ballare in mezzo alla strada

Sul parquet, dovremmo dormire

Se non posso avere te, non voglio nessuno

Non voglio nessuno, non voglio nessuno, non voglio nessuno

Baby, non sono nemmeno vestita

Sono sul divano in maglietta

Il modo in cui mi desideri mi fa venir voglia di te adesso

L’unica cosa che hai da dire è (Wow)

Stai a bocca aperta-aperta

Dicendo, il mio drop-drop-drop

Fai dire “Oh mio dio”

Il mio drop-drop

Fai cadere la mascella

Fai dire “Oh mio dio”

E non hai mai provato questo tipo di emozione

Stai a bocca aperta-aperta

Dicendo, il mio drop-drop-drop

Fai dire “Oh mio dio”

Il mio drop-drop

Fai cadere la mascella

Fai dire “Oh mio dio”

E non hai mai provato questo tipo di emozione

Mai, mai, mai, oh

Mai, mai, mai, oh

Mai, mai, mai, oh

Mai, mai, mai, oh

Download

Audio

Informazioni

Artista: Zara Larsson

Data di pubblicazione: 17 aprile 2019 (explicit) 26 aprile 2019 (clean)

Durata: 2:59

Etichetta: Epic/Record Company TEN

Autori

Madison Love, Thomas Eriksen, Joakim Haukaas, Delacey & Marshmello.