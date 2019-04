Natti Natasha – Oh Daddy: video ufficiale, testo e traduzione, anche della versione Spanglish

Oh Daddy è un singolo estratto da Iluminatti, debut album della cantautrice dominicana Natti Natasha, pubblicato il 15 febbraio 2019. Il brano è anche disponibile nella versione Spanglish, ovvero con un testo in inglese e in spagnolo.

In questa orecchiabile canzone, Natti canta il dolore scaturito dal fatto di essere stata lasciata dall’ex fidanzato di nome Daddy. Il video ufficiale è stato diretto da Nuno Gomes ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine.

Testo

Yo tenía un novio

Daddy was his name

Él lo sabía

Llamarlo era mi ley

Reconozco sus besos, pero con el viento se fue

Él sana mi dolor

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Mi corazón está en un ataúd

¿Quién lo revive, si no eres tú?

Mi cuerpo te pide a gritos

Te necesito

Tu silencio es un ruido

Que nunca soportaré (No, no, no, no)

Él sana mi dolor

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Tienes la habilidad

De hacer la mentira, verdad

Corría libre

Me cazó un tigre

Una presa pa’ ti

Sólo un juego pa’ ti

Siempre fui para ti, eh

Sólo un polvo pa’ ti, eh, ey

Mamá me dijo que tú eras un mujeriego

Que fuera precavida y no jugara con fuego

Son mucho’ los daño’ cuando el amor es ciego

Mi corazón te llora, llora; llora, llora (Uoh-oh)

Llora por un hombre que no cura mis penas

Llora, llora; llora, llora (Oh-oh)

Llora por un hombre que no vale la pena

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Me prometiste amor puro

Y me tiraste un conjuro

Mi confianza en ti la puse

Ser real ya no te luce

Tenía mucho’ pretendiente’

Y sólo tú ‘taba en mi mente

Me dejaste sola y no pa’ siempre

Porque tu sangre está en mi vientre

Mi corazón te llora, llora; llora, llora (Uoh-oh)

Llora por un hombre que no cura mis penas

Llora, llora; llora, llora (Oh-oh)

Llora por un hombre que no vale la pena

Yo tenía un novio

Daddy was his name

Él lo sabía

Llamarlo era mi ley

Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue

Él sana mi dolor

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Traduzione in italiano

Avevo un ragazzo

Daddy era il suo nome

Lo sapeva

Chiamarlo era la mia legge

Riconosco i suoi baci, ma è andato via con il vento

Lui guarisce il mio dolore

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Il mio cuore è in una cassa da morto

Chi può farlo resuscitare, se non tu?

Il mio corpo ti sta implorando

Ho bisogno di te

Il tuo silenzio un rumore

Che non potrò mai sopportare (No, no, no, no)

Lui guarisce il mio dolore

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Hai la capacità

Di rendere verità la menzogna

E’ scappato via

Sono stata cacciata da una tigre

Una preda per te

Solo un gioco per te

Sono sempre stata per te, huh

Solo sesso per te, ehi, ehi

La mamma mi ha detto che sei un donnaiolo

Di stare attenta e non giocare con il fuoco

Sono molti i danni quando l’amore è cieco

Il mio cuore ti piange, piange, piange, piange (Uoh-oh)

Piange per un uomo che non guarisce il mio dolore

Piange, piange, piange, piange (oh-oh)

Piange per un uomo che non vale nulla

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Mi hai promesso vero amore

E tu mi hai lanciato un incantesimo

Ho riposto la mia fiducia in te

Fare sul serio non è da te

Avevo tanti corteggiatori

E nella mia testa c’eri solo tu

Mi hai lasciata sola e non per sempre

Perché il tuo sangue è nel mio corpo

Il mio cuore ti piange, piange, piange, piange (Uoh-oh)

Piange per un uomo che non guarisce il mio dolore

Piange, piange, piange, piange (oh-oh)

Piange per un uomo che non vale nulla

Avevo un ragazzo

Papà era il suo nome

Lo sapeva

Chiamarlo era la mia legge

Mi ha fregata con i suoi baci, ma è andato via col vento

Lui guarisce il mio dolore

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Testo della Spanglish Version





I had a boy

Daddy was his name

Since he left me

Haven’t been the same

And I know why I love him

Darling, why you go away?

Oh daddy, why you go?

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

I know I love him

Know that it’s true

I know that I need him

Know that it’s true

You are everything I dream of

You are my gangster

You are everything I dream of

Darling, why you go away?

Oh daddy, why you go?

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

You are my men, no cry

I tell him I can not fight

This love I’m feeling

Is not good leaving

A good woman like me

A good woman like me

A good woman like me

A good woman like me, me me

Mama told me I was just a game you were playing

Someone to hook up, you are a fake love displayer

A bullet to my heart, run run he is a slayer

Murder up

Mi corazón te llora, llora, llora, llora (Uoh-oh)

Llora por un hombre que no cura mis penas

Llora, llora, llora, llora (Oh-oh)

Llora por un hombre que no vale la pena

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Why you promised true love?

To give your lady all your sweet loves

Night and day you promised to stay

So why you leaving me, what you say’?

You crossed your heart, you promised to love

To give your lady all your sweet loves

Night and day you promised to stay

So why you leaving me, what you say’?

Mi corazón te llora, llora, llora, llora (Uoh-oh)

Llora por un hombre que no cura mis penas

Mi corazón te llora, llora, llora, llora (Oh-oh)

Llora por un hombre que no vale la pena

Yo tenía un novio

Daddy was his name

Él lo sabía

Que amarlo era mi ley

Me ganó con sus besos

Pero con el viento se fue

Ven sana mi dolor

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy





Traduzione in italiano della versione Spanglish

Avevo un ragazzo

Daddy era il suo nome

Da quando mi ha lasciato

Niente è più come prima

E so perché lo amo

Tesoro, perché sei andato via?

Oh Daddy, perché te ne sei andato?

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy





So che lo amo

Sappi che è vero

So che ho bisogno di lui

Sappi che è vero

Sei tutto ciò che sogno

Sei il mio gangster

Sei tutto ciò che sogno

Tesoro, perché sei andato via?

Oh Daddy, perché te ne sei andato?

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Tu sei il mio uomo, niente lacrime

Gli dico che non posso lottare

Questo amore che provo

Non va bene lasciarlo

Una brava ragazza come me

Una brava ragazza come me

Una brava ragazza come me

Una brava ragazza come me, me, me

La mamma mi ha detto che ero solo un gioco a cui stavi giocando

Una persona da rimorchiare, sei un falso espositore d’amore

Una pallottola nel cuore, corri corri che è un cacciatore

Un omicida

Il mio cuore ti piange, piange, piange, piange (Uoh-oh)

Piange per un uomo che non guarisce il mio dolore

Piange, piange, piange, piange (oh-oh)

Piange per un uomo che non vale nulla

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Perché hai promesso il vero amore?

Di dare alla tua ragazza tutta il tuo dolce amore

Hai promesso di rimanere notte e giorno

Allora perché mi hai lasciata, dopo quello che mi hai detto?

Hai attraversato il suo cuore, hai promesso di amare

Perché hai promesso il vero amore?

Di dare alla tua ragazza tutta il tuo dolce amore

Hai promesso di rimanere notte e giorno

Allora perché mi hai lasciata, dopo quello che mi hai detto?

Il mio cuore ti piange, piange, piange, piange (Uoh-oh)

Piange per un uomo che non guarisce il mio dolore

Piange, piange, piange, piange (oh-oh)

Piange per un uomo che non vale nulla

Avevo un ragazzo

Papà era il suo nome

Lo sapeva

Chiamarlo era la mia legge

Mi ha fregata con i suoi baci

Ma è andato via col vento

Vieni a guarire il mio dolore

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Oh, daddy

Download

Audio

Informazioni

Artista: Natti Natasha

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Durata: 2:58

Etichetta: Pina Records Dist. By Sony Music Entertainment U.S. Latin LLC

Album: Iluminatti

Autori

Ritchie Valens, Rafael Pina, Lincoln Castañeda, Gaby Music & Natti Natasha. Spanglish: Daddy Yankee, Ritchie Valens, Rafael Pina, Lincoln Castañeda, Gaby Music & Natti Natasha.