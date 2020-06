BTS – Stay Gold: ascolta il nuovo brano da MAP OF THE SOUL: 7 – The Journey

Testo Stay Gold dei BTS

[Intro: Jungkook]

Ooh ooh

In a world where you feel cold

You gotta stay gold

Oh baby

Yeah

[Verse 1: Suga, RM]

魅惑的な moonlight

今宵も眠らない

月明かりを賴りに

君の元へ hide and seek

心へと忍びこんで 君の間近

近づくのさ いつの間にか

穢れを知らないな

その瞳はダイヤ

どんな寶石よりも beautiful

何度も見惚れてしまうほど

君から目離せない no more

[Pre-Chorus: V]

時計の針さえ

動きを止めるよ

Uh let it glow

[Chorus: Jin, Jimin, Jungkook, Insieme + V]

Stay gold

夢の中でも

Stay gold

探しあてるよ

Stay gold, gold

君に觸れたくて

Stay gold

君の全てに

Stay gold

心惹かれて

Stay gold

手に入れたくて

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold

いつまでも forever gold

[Verse 2: J-hope]

氣づかれないように

近づいてく slowly

予告するよ baby 無防備な

君を優しく

いただくのさ

君の深いところ now…

[Pre-Chorus: Jungkook]

高鳴る想いは

鼓動を早める

Uh let it show

[Chorus: Jimin, Jungkook, Jin, Insieme + V, V]

Stay gold

君さえいれば

Stay gold

何もいらない

Stay gold, gold

抱きしめたくて

Stay gold

愛は果てなく

Stay gold

光を放つ

Stay gold

どんな星よりも

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold

いつまでも forever gold

[Bridge: V, Jungkook, Jin, Jimin]

Just close your eyes

何も言わない

I’ll steal your heart

魔法のように

奇跡なら僕が見せてあげる (Yeah)

その手を出して

[Chorus: Jimin, Jin, Jungkook, V]

Stay gold

夢の中でも

Stay gold

探しあてるよ

Stay gold, gold

君に觸れたくて

Stay gold

君の全てに

Stay gold (Stay gold)

心惹かれて

Stay gold

手に入れたくて

[Outro: Jungkook, Jimin, together]

のぞき見する moonlight

今宵眠らせない

握りしめたその手を

離したくはないよ

Stay gold

Uh yeah





La traduzione in italiano di Stay Gold

[Introduzione]

ooh ooh

In un mondo in cui hai freddo

Devi restare fedele a te stesso

Oh baby

si

[1a Strofa]

Incantevole luce della luna

Non dormirò stanotte

Giochiamo a nascondino al chiaro di luna

Intrufolati nel tuo cuore, avvicinandoti

E più vicino a te

Non conosco impurità

I tuoi occhi sono come diamanti

Più belli di qualsiasi altra pietra

Me ne sono ripetutamente innamorato

Non riesco più a distogliere lo sguardo da te

[Pre-Rit.]

Anche le lancette dell’orologio

Smettono di muoversi

Lasciali brillare

[Rit.]

Resta fedele a te stesso

Anche in un sogno

Resta fedele a te stesso

Ti troverò

Resta fedele a te stesso, a te stesso

Voglio vederti

Resta fedele a te stesso

A tutti voi

Restate fedeli a voi stessi

Il mio cuore sarà affascinato

Resta fedele a te stesso

Voglio farlo

Resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso

Resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso

Resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso

Resta fedele a te stesso

Eternamente, per sempre fedele a te stesso

[2a Strofa]

Non aver paura

Mi avvicinerò lentamente

Ti sto avvisando in anticipo, baby

Accetterò dolcemente il tuo io vulnerabile

Anche le parti più profonde

[Pre-Rit.]

I sentimenti che urlano

Per battere più velocemente

Falli vedere





[Rit.]

Resta fedele a te stesso

Finché sei qui

Resta fedele a te stesso

Non ho bisogno di nient’altro

Resta fedele a te stesso, a te stesso

voglio abbracciarti

Resta fedele a te stesso

L’amore è infinito

Resta fedele a te stesso

Brilla

Resta fedele a te stesso

Più di qualsiasi altra stella

Resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso

Resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso

Resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso, resta fedele a te stesso

Resta fedele a te stesso

Eternamente, per sempre fedele a te stesso

[Bridge]

Chiudi solo gli occhi

Senza dire niente

Ti ruberò il cuore

Come per magia

Se è un miracolo, te lo dirò (Sì)

Porgimi quelle mani

[Rit.]

Resta fedele a te stesso

Anche in un sogno

Resta fedele a te stesso

Ti troverò

Resta fedele a te stesso, a te stesso

Voglio vederti

Resta fedele a te stesso

A tutti voi

Restate fedeli a voi stessi

Il mio cuore sarà affascinato

Resta fedele a te stesso

Voglio farlo

[Outro: Jungkook, Jimin]

Sbirciando al chiaro di luna

Non mi lascia dormire stanotte

Stringimi forte la mano

Non voglio lasciar andare

Resta fedele a te stesso

Si

Testo romanizzato

[Intro: Jungkook]

Ooh ooh

In a world where you feel cold

You gotta stay gold

Oh baby

Yeah

[Verse 1: Suga, RM]

Miwaku teki na moon light

Koyoi mo nemuranai

Tsukiakari o tayori ni

Kimi no moto e hide and seek

Kokoro e to shinobikonde kimi no majika

Chikazuku no sa itsunomanika

Kegare o shiranai na

Sono hitomi wa daiya

Donna hōseki yori mo beautiful

Nan do mo mihoreteshimau hodo

Kimi kara me hanasenai no more

[Pre-Chorus: V]

Tokei no hari sae

Ugoki o tomeru yo

Uh let it glow

[Chorus: Jin, Jimin, Jungkook, Insieme + V]

Stay gold

Yume no naka demo

Stay gold

Sagashiateru yo

Stay gold, gold

Kimi ni furetakute

Stay gold

Kimi no subete ni

Stay gold

Kokoro hikarete

Stay gold

Te ni iretakute

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold

Itsu made mo forever gold

[Verse 2: J-hope]

Kizukarenai yōni

Chikazuiteku slowly

Yokokusuru yo baby mu bōbi na

Kimi o yasashiku

Itadaku no sa

Kimi no fukai tokoro now

[Pre-Chorus: Jungkook]

Takanaru omoi wa

Kodō o hayameru

Uh let it show

[Chorus: Jimin, Jungkook, Jin, Insieme + V, V]

Stay gold

Kimi sae ireba

Stay gold

Nani mo iranai

Stay gold, gold

Dakishimetakute

Stay gold

Ai wa hatenaku

Stay gold

Hikari o hanatsu

Stay gold

Donna hoshi yori mo

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold, stay gold, stay gold

Stay gold

Itsu made mo forever gold





[Bridge: V, Jungkook, Jin, Jimin]

Just close your eyes

Nani mo iwanai

I’ll steal your heart

Mahō no yōni

Kiseki nara boku ga miseteageru yeah

Sono te o dashite

[Chorus: Jimin, Jin, Jungkook, V]

Stay gold

Yume no naka demo

Stay gold

Sagashiateru yo

Stay gold, gold

Kimi ni furetakute

Stay gold

Kimi no subete ni

Stay gold (Stay gold)

Kokoro hikarete

Stay gold

Te ni iretakute

[Outro: Jungkook, Jimin]

Nozoki mi suru moonlight

Koyoi nemurasenai

Nigirishimeta sono te o

Hanashitaku wa nai yo

Stay gold

Uh yeah

Ascolta Stay Gold

Informazioni sulla canzone Stay Gold

Stay Gold è un singolo dei BTS disponibile dal 19 giugno 2020 con lo scopo di promuovere MAP OF THE SOUL: 7 – The Journey, quarto album giapponese della boyband sudcoreana, che vedrà la luce a metà luglio. Il video musicale ufficiale della canzone sarà rilasciato il 22 giugno 2020.

Stay Gold è stato scelto come tema musicale per un dramma televisivo giapponese “Spiral Labyrinth – DNA Science Investigation” (Rasen no Meikyu in giapponese), basato su una serie di manga con lo stesso nome. La storia è incentrata su un esperto di DNA reclutato per lavorare segretamente su un caso di omicidio a Tokyo.

La nuova e bella canzone ha raggiunto il primo posto su iTunes in 61 paesi, in meno di 4 ore dopo il rilascio, divenendo così il brano in giapponese del gruppo più venduto su iTunes, superando “Lights”, e il primo nella storia a raggiungere il primato su iTunes negli Stati Uniti e nel Regno Unito .

Map of the Soul: 7 – The Journey, segue Face Yourself del 2018 e include due nuove tracce originali e brani già noti come Fake Love/ Airplane pt.2 del 2018 e Lights / Boy With Luv del 2019.

Cosa Significa Stay Gold?

Queste due parole messe insieme hanno una varietà di significati, come rimanere liberi da droghe, alcol ecc, e assere fedele a te stesso, innocente, incorrotto, senza macchie.