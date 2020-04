Young Miles – Con Me: audio e testo della nuova canzone incisa con tha Supreme

Con Me è una canzone che vede la collaborazione del rapper tha Supreme, inserita come nona traccia nell’album Glitched Years, del romano Young Miles, al secolo Nicolò Pucciarmati, pubblicato il 10 aprile 2020 via Arista release / Sony Music.

Il testo e l’audio di questa nuova interessante canzone dell’emergente rapper e producer romano, sicuramente una delle più attese del debut album, soprattutto perché impreziosita dalla collaborazione del collega capitolino classe 2001, uno di quegli artisti che difficilmente sbaglia un colpo e che grazie alle sue grandi abilità, sta meritatamente attraversando un periodo fantastico, fatto solo ed esclusivamente di soddisfazioni, tanto che Davide Mattei è ormai tra i rapper e produttori più richiesti in assoluto.

Scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta dallo stesso Miles, la canzone sta letteralmente facendo impazzire il popolo del web, che l’hanno accolta con grande entusiasmo.

[Young M.]

Nanana

[Tha S.]

Sul beat sul mic

Sul beat sul mic





[Young M.]

Vorrei sai cambiare adesso

Perché non lo sai quante cose ho dentro

Anche se mi chiedi come sto-o

Ti rispondo “non lo so, non lo so-o”

V-v-vorrei sai cambiare adesso

Perché non lo sai quante cose ho dentro

Anche se mi chiedi come sto-o

Ti rispondo “non lo so, non lo so-o”

Prendo una pausa e sto ancora solo per un po’

Giro la stanza e sto con le bozze sull’iPhone

Mamma mi dice di non stare mai sad

Ora se sto sad è perché sto solo con…

[x4]

Con me con me

[Tha Supreme]

Yo, marijuana mi chiama, mi fa da spalla

Ho pisciato bitches

Pure gli spini se sto in para

Faccia alla chitarra

Re maggiore, poi sol-la

Tu scollala

Manda via l’ansia prima che spara, ehi

Non mi va, se mi va con le mani collego le note, non nego (nego)

Come va, come va, come va, come va

Sembra che c’hanno l’ego

Le commentano la fi*a sì

Dalla mattina fino a che il cielo è nero

Fra, sono tanti i bastardi che non amano nemmeno Paris

Yea, nemmeno Paris

Mi chiedo se, mi chiedo se vali

Ah, non siamo uguali

Tu sarai quello che mi farà i regali

Ah, dopo che infami cosa vuoi da me?!

Boh, ti calo due spicci

Visti gli impicci

? tutte sulle mani

Mmmani a lei mmmai

O ti prendi un calcio zì che mi diventi il baffo Nike

Metto solo air, mi calmano se mi manca l’air

Ormai fa strano pensare che, che

È tutto-to-to-to ok

È tutto-to-to-to ok

(Sto bene e mi scrivono ?)





[Young M.]

Vorrei sai cambiare adesso

Perché non lo sai quante cose ho dentro

Anche se mi chiedi come sto-o

Ti rispondo “non lo so, non lo so-o”

V-v-vorrei sai cambiare adesso

Perché non lo sai quante cose ho dentro

Anche se mi chiedi come sto-o

Ti rispondo “non lo so, non lo so-o”

Vorrei sai ma sono ancora dietro ai miei guai

Perché non mi hanno mai

Perché non mi hanno mai lasciato stare ancora davvero solo con me





