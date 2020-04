CoCo – Che Ore Sono: ascolta il nuovo singolo (testo)

Rilasciato il 10 aprile 2020 per Island Records / Universal Music Italia, Che Ore Sono è un singolo del rapper e cantautore napoletano Corrado Migliaro, artisticamente conosciuto come CoCo, nel quale parla di una relazione d’amore, che sembra fatta di alti e bassi.

Il testo e l’audio di questa bella e lenta canzone, scritta dall’interprete, composta da Fabio Caterino, aka Shadaloo e Francesco Fedele, che ha anche curato la produzione.

Dopo qualche collaborazione, l’artista classe 1998 torna alla ribalta con questo interessante brano, che come detto all’inizio, parla di una relazione, nella quale a quanto sembra, i litigi sono all’ordine del giorno ma come si suol dire, l’amore non è bello se non è litigarello.

CoCo – Che Ore Sono testo

Non parliamo più di noi

Preferisco il tuo sorriso

Sai distrarmi quando vuoi

È il tuo gioco preferito





E non so come fai

Mi osservi da lì

Non parlo ma sai già che penso

E non so che dirai

Restiamo così

Lo sai, non è mai tempo perso

Non chiedermi più che ore sono

Domani sei off al lavoro

A volte, lo sai, non ragiono

Ma odio dormire da solo

Non parliamo più di noi

Che non ci serve un motivo

Frasi inutili che poi

Servono a prendersi in giro

E a volte sono insicurezze, parlano per noi

A letto ognuno dal suo lato, per i fatti suoi

Ti abbraccio e mi togli la mano, mi chiedi “Che vuoi?”

Non so se vuoi chiarire o fare una gara di errori

Mi guardi strano quando ti chiamo “amò”

Ma dove andiamo se fidarsi è uno slalom

Precipitiamo mentre ci urliamo “Ti amo”

E ci resettiamo ogni volta che litighiamo





[x2]

Non chiedermi più che ore sono

Domani sei off al lavoro

A volte, lo sai, non ragiono

Ma odio dormire da solo





