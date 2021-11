5 Album attesissimi che devono ancora uscire | La lista

I fan di questi grandi artisti sono in grande attesa per i prossimi album in uscita: sono stati pubblicati centinaia di nuovi album, ma quelli più attesi sono ancora in fase di completamento o ancora non iniziato a formarsi. Ma quando uscirà l’album del nostro cantante preferito? Ecco le date.

Negli ultimi mesi precisamente il 15 ottobre è uscito l’album dei Coldplay che sicuramente riscuoteranno un successo stratosferico, a distanza di una settimana il 22 ottobre dopo tanti successi quello di Lana Del Rey.

E nella stessa data troviamo l’attesissimo album di Alessandra Amoroso, il suo ultimo album parla di lei e quello che il destino le ha riservato. Di album ne sono usciti tanti, di ogni genere musicale.

Ma scopriamo insieme quali mancano all’appello, sicuramente in tanti stanno aspettando l’uscita dell’album di cantanti di fama mondiale e tra i preferiti.

I nomi più attesi: le date da appuntare

Uno dei tanti è quello della cantante Beyoncé che in un intervista ha dichiarato che non è semplice riuscire a trovare le parole e la giusta musica, deve essere un qualcosa che lei sente suo, dentro di se. Sono circa 5 anni che non pubblica un album, e che questo è il momento giusto per ascoltarne uno nuovo.

Jay-Z, mostro sacro della musica rap, configura tra gli artisti più attesi. I suoi fan aspettano con ansia l’uscita del suo nuovo album, visto che l’ultimo suo pubblicato 4 anni fa, nel 2017, non andò come previsto, tra chi lo aspettava ci fu un po’ di delusione. Però dell’uscita del suo nuovo album si sa poco, alcune voci dicono che addirittura potrebbe non esserci proprio.

Rihanna c’è chi addirittura pensa che passerà ancora del tempo per la prossima uscita di un suo nuovo album, sono passati circa 6 anni dalla sua ultima pubblicazione, ma sappiamo che nella sua vita c’è anche la passione per l’imprenditoria, una vita piena di impegni per la cantante.

Ma nulla è perso, Rihanna nel rilasciare un’intervista, ha fatto intuire che la data non è lontanissima, ma possiamo dirvi con quasi certezza il titolo che probabilmente la cantante scegliere, R9, scelto dai fan.

L’artista inglese Adele, anche lei tra i grandi della musica manca all’appello, oggi ha 33 anni ed i suoi fan trepidano dall’attesa. Dopo 6 anni ha annunciato che il suo nuovo album e in uscita il 19 novembre, si chiamerà “30”. Questo inverno i suoi fan potranno ascoltare le sue canzoni davanti al camino o in macchina e sentire la melodia della sua voce.

Kendrick Lamar, ha spiazzato i suoi fan lasciandoli a bocca aperta, qualcuno stentava a crederci, le parole di Lamar: sarà l’ultimo album della mia carriera, qualcuno ha interpretato le sue parole come un congedo. Il cantante ha spiegato in realtà che chiuderà con la casa discografica “Top Dawg Entertainment“, l’etichetta di “Antony Tiffith“.

L’artista con i suoi fan ha condiviso un messaggio che parlava della sua quasi esclusione dal mondo, rifugiandosi nella famiglia, e che aveva provato nell’amore un grande dolore, ma conforto nella parola di Dio che gli ha dato la forza per rialzarsi e proseguire il suo cammino. Purtroppo dell’uscita del suo nuovo album non si sa nulla.