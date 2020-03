WØODY – Mix Møn Amøur: audio e testo della canzone

Mix Møn Amøur è un singolo dell’emergente rapper WØODY, rilasciato il 3 dicembre 2019 in maniera indipendente: leggi il testo fatto di belle parole rivolte alla persona amata e ascolta questa bella canzone.

In questo coinvolgente pezzo, l’emergente artista racconta una storia d’amore piuttosto tribolata. Gli ascoltatori hanno definito il brano: un capolavoro, stupendo, bellissimo e c’è chi dice “la mia canzone preferita”, “spacca”, “la amo”, “merita di più”, “la sto ascoltando da due giorni”. Effettivamente il singolo è molto ben fatto e se il buongiorno si vede dal mattino, penso che in futuro sentiremo parlare di questo artista, sul quale al momento non vi sono informazioni.

woody – Mix Mon Amour testo

Download su: Amazon – iTunes

Ti guardo da lontano, mentre sorridi mi parli piano

forse mi sbaglio ma penso che ‘sto momento non lo dimentichiamo

sei bella che manco lo sai, forse è per questo che ancora m’inganni

incroci i tuoi sguardi con i miei

faccio lo stron*o poi vengo a scusarmi di nuovo

baby, stiamo cadendo nel vuoto, vedi?

Tutte le volte passate a dare di matto

lasci il rossetto sulle mie labbra, io ancora mi pento

con le lenzuola che arrivano al petto

ti fisso mentre dormi nel mio letto

e solo se cambio andiamo, solo se cambio ti amo

e rido da solo, con te che mi guardi e mi dici che resto da solo ma ancora ti sogno

mentre lascio impresso sul braccio [?] i tratti del tuo volto

qui sono le tre del mattino ma ancora ti scrivo: “tu restami accanto”

ho visto una lacrima bianca sulla tua guancia e mi sono chiesto se, eh





tutte le volte che ti ho scritto mon amour

versavi un altro po’ di gin sulle ferite

e la radio mandava una canzone sempre in loop

ma sentivamo solamente i battiti tossire

io forse farei meglio se perdessi un po’ di te

ma dico: “mon amour, tu versa un altro cuba libre”

in due sotto la pioggia

con la mia felpa addosso

mentre parli io mi scordo

ma il mio sguardo cerca te

ti giuro vorrei

ogni momento per poi riviverli tutti

dentro ogni rima un po’ di te e poi riscriverli tutti

ancora ti parlo, di me mentre alzi lo sguardo

immersi nel buio me ne accendo un’altra che sa di te

no, non mi scordo che dentro il silenzio parla-va

il cuore correva veloce mentre fissavamo gli istanti con l’alba

le mani intrecciate, la voce rotta, io perdo ancora la testa per te

siamo una fiaba, le mille e una notte, aprici (peste?) nel [?] Chanel

che fumo Marlboro rosse, io ancora aspiro dall’arghilè

mentre racconti le tue paranoie, mischi il destino e la sorte

baci rubati tra le vie buie di Roma, siamo alle solite

le tue convinzioni solide perse ormai dentro alla polvere

io ti aspetterò davanti alle porte del treno perché ancora mi chiedo se, eh

tutte le volte che ti ho scritto mon amour

versavi un altro po’ di gin sulle ferite

e la radio mandava una canzone sempre in loop

ma sentivamo solamente i battiti tossire

io forse farei meglio se perdessi un po’ di te

ma dico: “mon amour, tu versa un altro cuba libre”

in due sotto la pioggia

co-con la mia felpa addosso

mentre parli io mi scordo

ma il mio sguardo cerca te-e-eh

ma il mio sguardo cerca te

ma il mio sguardo cerca





io ti guardo da lontano

mentre sorridi mi parli piano

forse mi sbaglio ma penso

che ‘sto momento non lo dimentichiamo





Ascolta su: