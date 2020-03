Lauv – Who ft. BTS: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Il giovane cantautore statunitense Lauv ed i BTS, tornano a collaborare sulle note di Who, tredicesima traccia inserita dell’album d’esordio How I’m Feeling, rilasciato il 6 marzo 2020.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la gradevole canzone, scritta insieme a Zaylee Kelman, Daniel Seavey, Corbyn Besson, Jonah Marais & DallasK e prodotta con la collaborazione di quest’ultimo.

Dopo Make It Right Remix, è il momento di questa seconda collaborazione tutta in inglese, alla quale hanno preso parte Jungkook & Jimin. Nel brano, si rivolgono a una ragazza che non è più quella che conoscevano, quella di cui si erano innamorati, così, come da titolo, le chiedono “chi sei veramente?”.

Who Testo e Traduzione — Lauv • BTS

[Verse 1: Lauv]

Outlines of new eyes and visions of you

Girl, I think I need a minute

To figure out what is, what isn’t

These choices and voices, they’re all in my head

Sometimes, you make me feel crazy

Sometimes, I swear I think you hate me, like uh

I need a walk, I need a walk

I need to get out of here

‘Cause I need to know

[Chorus: Lauv]

Who are you?

‘Cause you’re not the girl I fell in love with, baby

Who are you?

‘Cause something has changed, you’re not the same, I hate it

Oh, I’m sick of waiting for love, love

Oh, I know that you’re not the one, one





[Verse 2: Jungkook & Jimin]

Feelin’ hypnotized by the words that you said

Don’t lie to me, just get in my head

When the morning comes, you’re still in my bed

But it’s so, so cold

Who are you?

‘Cause you’re not the girl I fell in love with

[Chorus: Lauv & Jungkook, (Jimin)]

Who are you?

‘Cause you’re not the girl I fell in love with, baby

Who are you? (Who are you?)

‘Cause something has changed, you’re not the same, I hate it

Oh, I’m sick of waiting for love, love

Oh, I know that you’re not the one, one





[Str. 1]

Lineamenti di occhi nuovi e visioni di te

Ragazza, credo che mi serva un minuto

Per capire cosa sia, cosa non sia

Queste decisioni e voci, sono tutte nella mia testa

A volte, mi fai passare per pazzo

A volte, giuro, ho l’impressione che mi odi, tipo…

Ho bisogno di una passeggiata, ho bisogno di camminare

Ho bisogno di andarmene da qui

Perché ho bisogno di sapere





[Rit.]

Chi sei veramente?

Perché non sei la ragazza di cui mi innamorai, piccola

Chi sei?

Perché qualcosa è cambiato, non sei più la stessa, odio questo

Oh, sono stufo di aspettare l’amore, l’amore

Oh, so che non sei tu quella

[Str. 2]

Mi sento ipnotizzato dalle parole che hai detto

Non dirmi bugie che mi entrano in testa

Quando giunge il mattino tu sei ancora nel mio letto

Ma fa così, così freddo

Chi sei veramente?

Perché non sei la ragazza di cui mi sono innamorato

[Rit.]

Chi sei veramente?

Perché non sei la ragazza di cui mi innamorai, piccola

Chi sei veramente? (Chi sei?)

Perché qualcosa è cambiato, non sei più la stessa, odio questo

Oh, sono stufo di aspettare l’amore, l’amore

Oh, so che non sei tu quella

