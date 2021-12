Ascolta la canzone “Woman Like Me” di Adele. Dai anche un’occhiata al testo originale e alla traduzione in lingua italiana del singolo.

Canzone uscita il 19 novembre 2021, “Woman Like Me”, interpretata dall’amatissima artista internazionale Adele, è una hit che sta avendo un enorme successo in tutto il mondo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale, alla traduzione in lingua italiana del brano.

Woman Like Me testo, Adele

Strofa 1

You’re driving me away, give me a reason to stay

I want to be lost in you, but not in this way

Don’t think you quite understand who you have on your hands

How can you not see just how good for you I am?

I know that you’ve been hurt before

That’s why you feel so insecure

I begged you to let me in ’cause I only want to be the cure

If you don’t choose to grow, we ain’t ever gonna know

Just how good this could be

I really hoped that this would go somewhere

Ritornello

Complacency is the worst trait to have, are you crazy?

You ain’t never had, ain’t never had a woman like me

It is so sad a man likе you could be so lazy

Consistency is the gift to givе for free and it is key

To ever keep, to ever keep a woman like me

Strofa 2

All you do is complain about decisions you make

How can I help lift you if you refuse to activate the life that you truly want?

I know it’s hard, but it’s not

We come from the same place, but you will never give it up

It’s where they make you feel powerful

That’s why you think I make you feel small

But that’s your projection, it’s not my rejection

I put my heart on the line for the very first time

Because you asked me to and now you’ve gone and changed your mind

But lovin’ you was a breakthrough

I saw what my heart can really do

Now some other man will get the love I had for you

‘Cause you don’t care, oh

Ritornello

Complacency is the worst trait to have, are you crazy?

You ain’t never had, ain’t never had a woman like me

It is so sad a man like you could be so lazy

Consistency is the gift to give for free and it is key

To ever keep, to ever keep a woman like me

Conclusione

A woman like me (One more time)

Complacency (Woman like me), is the worst trait to have (Woman like me)

Are you crazy? (Woman like me)

You ain’t never had, ain’t never had a woman like me (Woman like me)

It is so sad a man like you could be so lazy (Woman like me)

Consistency (Woman like me), is the gift to give for free and it is key

Adele: traduzione di Woman Like Me

Strofa 1

Mi stai allontanando, dammi un motivo per restare

Voglio perdermi in te, ma non in questo modo

Non credo di aver capito bene chi hai tra le mani

Come puoi non vedere quanto sono buono per te?

So che sei stato ferito prima

Ecco perché ti senti così insicuro

Ti ho pregato di farmi entrare perché voglio solo essere la cura

Se non scegli di crescere, non lo sapremo mai

Quanto potrebbe essere bello

Speravo davvero che questo sarebbe andato da qualche parte

Ritornello

Il compiacimento è il peggior tratto da avere, sei pazzo?

Non hai mai avuto, non hai mai avuto una donna come me

È così triste che un uomo come te possa essere così pigro

La coerenza è il dono da dare gratuitamente ed è la chiave

Per mantenere sempre, per mantenere sempre una donna come me

Strofa 2

Non fai altro che lamentarti delle decisioni che prendi

Come posso aiutarti a sollevarti se ti rifiuti di attivare la vita che desideri veramente?

So che è difficile, ma non lo è

Veniamo dallo stesso posto, ma non ti arrenderai mai

È dove ti fanno sentire potente

Ecco perché pensi che ti faccia sentire piccola

Ma questa è la tua proiezione, non è il mio rifiuto

Ho messo il mio cuore in prima linea per la prima volta

Perché me lo hai chiesto e ora te ne sei andato e hai cambiato idea

Ma amarti è stata una svolta

Ho visto cosa può davvero fare il mio cuore

Ora un altro uomo riceverà l’amore che ho avuto per te

Perché non ti interessa, oh

Ritornello

Il compiacimento è il peggior tratto da avere, sei pazzo?

Non hai mai avuto, non hai mai avuto una donna come me

È così triste che un uomo come te possa essere così pigro

La coerenza è il dono da dare gratuitamente ed è la chiave

Per mantenere sempre, per mantenere sempre una donna come me

Conclusione

Una donna come me (Ancora una volta)

Il compiacimento (Donna come me), è il peggior tratto da avere (Donna come me)

Sei pazzo? (Donna come me)

Non hai mai avuto, non hai mai avuto una donna come me (Donna come me)

È così triste che un uomo come te possa essere così pigro (una donna come me)

La costanza (Donna come me), è il dono da regalare ed è fondamentale

Audio ufficiale

Giordano Caforio