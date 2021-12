E più ti penso, Ennio Morricone e Il Volo | testo e audio della canzone

Ecco di seguito il testo e l’audio della canzone E Più ti penso di Ennio Morricone e Il Volo.

Il Volo è un gruppo musicale formato da tre tenori che hanno avuto successo grazie alle esibizioni eseguite all’interno del programma televisivo Ti Lascio una canzone dove sono stati messi assieme per volere del regista dello show.

Originariamente conosciuti come The Tryo, cambiano il nome al loro gruppo per omaggiare la canzone di Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu (Volare) e come forma di augurio per il decollo della loro carriera.

Famosi in tutto il mondo a tal punto da essere invitati come guest stars da Barbra Streisand durante un suo tour, Il Volo hanno vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore con cui poi hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno.

Il gruppo musicale formato tra i tre tenori Ignazio, Gianluca e Piero, nel 2010 ha inciso un disco in cui è presente un brano musicato da Ennio Morricone.

Il brano originariamente è stato musicato da Morricone per il film C’era una volta in America. Successivamente nel 2010 è stato mixato insieme colonna sonora del film Malena su cui è stato scritto un testo da Tony Renis e Mogol. Il brano, nella sua nuova versione, è stato inciso e pubblicato da Il Volo nel loro disco Il Volo e successivamente ne è stata fatta una cover eseguita da Andrea Bocelli in duetto l’artista internazionale Ariana Grande ed inserita nel suo disco del 2015 intitolato Cinema.

E più ti penso e più mi manchi

Ti vedo coi miei occhi stanchi

È notte fonda, penso sempre a te

Chiudo gli occhi e penso a te

Malgrado tutto, sei la cosa più importante

E mi ritorni in mente dolce come sei

Mi chiedo senza te come vivrei

E mi rispondo non potessi rivederti

Io so già che farei, non vivrei

È notte fonda e sei lontano

Senza di te, ho un vuoto intorno

E forse ti ho già perso ormai

Stringo il cuscino, sei qui vicino

E più ti penso e più mi manchi

Son poca cosa senza te

Mi sento un pesce che

Non ha l′acqua per nuotare

Respirare senza te

Senza te

Senza te

E se per caso non potessi rivederti

Io so già che farei, morirei