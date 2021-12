James Blunt, tutte le date dei concerti in Italia nel 2022

By

James Blunt ha pubblicato le date dei concerti che terrà in Italia nel 2022. Scopriamole insieme.

James Hillier Blunt, conosciuto semplicemente con il nome di James Blunt è un cantautore e musicista brittannico.

Nato nel 1974 a Tidworth, il suo stile musicale è un insieme di sonorità pop, folk e rock melodico. Oltre essere cantante deli suoi brani è anche un polistrumentista in quanto è capace di maneggiare il pianoforte, la chitarra, l’organetto e il mellotron.

James Blunt: le tappe italiane

Dopo aver frequentato le scuole superiori, frequenta un corso di ingegneria aereospaziale e sociologia presso l’Università di Bristol. Nel 1998 si dedica alla sua formazione militare in quanto suo padre era colonnello nell’Army Air Corps.

Raggiunto il grado di capitano presta servizio come ufficiale corazzato di ricognizione nella guerra del Kosovo. Durante questa esperienza comincia a pensare e a scrivere alcune canzoni, tra cui No Bravery.

Dopo aver abbandonato il mondo militare, si dedica alla musica grazie a Linda Perry che si interessa al suo talento.

Nonostante i suoi primi singoli si siano piazzati discretamente nelle chart britanniche, è con il singolo You’re Beautiful che raggiunge il successo mondiale, trascinando il suo primo album alle vette più alte delle classifiche del mondo.

Grazie al suo successo viene invitato in molte trasmissioni televisive importanti come il The Ophra Winfrey Show e il Saturday Night Live oltre che fare il giro di show tv di tutto il pianeta.

Nel 2007 pubblica il suo secondo disco e nel 2008 durante il suo tour mondiale si esibisce al Medolanum Forum di Assago (Milano).

Attualmente James Blunt vive in una villa ad Ibiza, acquistate per il valore di 2,5 milioni di euro. Nella sua dimora ha scritto le canzoni del suo secondo e terzo album. Oltre questa abitazione ne possiede un’altra a Verbier, dove è anche proprietario di un ristorante.

Dal punto di visto sentimentale, è sposato dal 2014 con l’avvocatessa londinese Sofia Wellesley da cui ha avuto un figlio.

Il tour di Blunt nel 2022: Ecco dove sarà in Italia

Il nuovo tour di James Blunt, nel 2022, farà tappa in Italia per tre date. Il cantautore sarà il 21 marzo al Mediolanum Forum di Milano, il 22 marzo al Kioene Arena (ex Palafabris) a Padova e il 27 giugno all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera.

Di seguito la possibile tracklist del concerto:

– How It Feels To Be Alive

– Smoke Signals

– Wisemen

– High

– Champions

– Goodbye My Lover

– The Greatest

– I Told You

– I Really Want You

– Postcards

– Stay The Night

– You’re Beautiful

– Same Mistake

– OK

– Cold

– 1973

– Bonfire Heart