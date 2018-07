Willie Peyote – L’effetto sbagliato: audio e testo del nuovo singolo

Si intitola L’effetto sbagliato il nuovo singolo del rapper e cantante torinese Guglielmo Bruno, in arte Willie Peyote, dal 6 luglio 2018 disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming, ma dallo stesso giorno, il brano viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Archiviata la quarta era discografica “Sindrome di Tôret”, Willie ci propone questo pezzo inedito, scritto di suo pugno e prodotto da Frank Sativa.

Siete curiosi di ascoltare la canzone? Potete farlo anche su Spotify cliccando sulla copertina in basso, dopo la quale accedete alle parole che la compongono.

L’effetto sbagliato testo – Willie Peyote (Download)

Guarda che se lei ti dà picche

Non è che è perché non vi capite

Anche stasera quanti amici e quante amiche ha

Non è detto che poi ti ricapiterà

Ognuno ha il suo tallone d’Achille

Insieme avreste fatto faville

Fate gli squali con l’istinto da killer ma nelle pupille

Chiedete aiuto tipo l’otto per mille

Che effetto ti fa?

A me fa sempre l’effetto sbagliato

E questa città, se tu non ci sei

Sembra più brutta che lei.





Ma versami da bere, sarà tutto ok (tutto ok)

Versami da bere, sarà tutto ok (tutto ok)

Versiamo da bere anche a lei (a lei), a lei (a lei)

A te che sei in brutta compagnia

E anche alla vecchia dal balcone che urla “Andate via” (“Chiama la Polizia”)

Ma ti sei accorta che quel tuo nuovo tipo

Ti sta male come un brutto vestito

Forse al posto del cuore c’ha un bidone, ho capito

È che lo spreco a me dà fastidio

E poi non ridono a certe battute

Non mi fraintendere bro, sono un tipo di larghe vedute

La cura del corpo, le mèches, le rughe

Ma tu e la tua gang poi pisciate sedute (Salute!)

Che effetto ti fa?

A me fa sempre l’effetto sbagliato

E questa città, se tu non ci sei

Sembra più brutta che lei

Ma versami da bere, sarà tutto ok (tutto ok)

Il tizio fa il brillante ma è bigiotteria e lei l’ho scaricata in fretta, batteria

Un cielo in una stanza se questa piazza è casa mia

Se non bevi in compagnia, chiami la Polizia, io non vado via

Versami da bere, sarà tutto ok (se state calmi nessuno si farà del male, niente panico)

Versami da bere sarà tutto ok (ora lentamente mostrando le mani)

Lei fa solo il suo dovere, cioè io non vorrei (dovreste rovesciare tutto l’alcool che possedete e tutto quello presente nel locale)

Non sono ca**i miei

È che mi sembra esagerato ma poi veda lei

Lo so però mi pare eccessivo militarizzare ogni aperitivo

Tranquilla, resta qui, ti offro il prossimo giro

Però fai “cisti” se ti beccano in giro che con l’aria che tira potrebbe essere hardcore

Quanti celerini stanno dentro un dehor

Di case su casa ma questa piazza è casa mia

Faccia lei la cortesia, io non vado via

Che effetto ti fa?

A me fa sempre l’effetto sbagliato

E questa città, se tu non ci sei

Sembra più brutta che lei

Perché non cambia l’effetto che fa

A me fa sempre l’effetto sbagliato

E questa città, se tu non ci sei

Mi tocca berne altri sei