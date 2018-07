The Kolors & J-AX insieme nel nuovo singolo “Come le onde”: audio e testo

Anche i The Kolors provano a sfornare il loro tormentone estivo rilasciando l’orecchiabile singolo Come Le Onde, in rotazione radiofonica nazionale, nei digital store e nelle piattaforme streaming da venerdì 6 luglio 2018.

Il gruppo composto da Antonio Stash Fiordispino, Daniele Mona e Alex Fiordispino torna alla ribalta con questa potenziale hit, decisamente radio friendly, impreziosita dalla partecipazione del rapper J-AX, uno dei più amati in assoluto nella penisola, fresco della separazione con il collega Fedez.

La nuova canzone è stata scritta a quattro mani dal Stash e Davide Petrella; il frontman l’ha anche prodotta con la collaborazione di Daddy’s Groove.

Il brano è stato recentemente suonato dal vivo in occasione del Wind Summer Festival 2018 ed è possibile ascoltarlo anche su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che lo compongono.

Come le onde testo – The Kolors feat. J-AX (Download)

Lo sai di noi nessuno sospetta

la nostra storia brucerà in fretta

ti vedo nei locali, coincidenze astrali

ti ho amato, che tu sia maledetta.

Sai che siamo solo sospesi

che un bacio non misura due pesi

amore un manicomio, abbiamo il monopolio

quanto valgono i giorni già spesi.





E così te ne vai per un anno in un’altra città

è chiaro il fatto che non ci rimane più tempo ma questa sera

ci stiamo ancora addosso

e la tua pelle è come le luci di casa e te lo riconosco.

non te l’ho mai nascosto.

Facciamo come le onde

via lontano e poi ritorniamo

questa vita è folle

come un bacio mentre litighiamo

voglio fare un ponte

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta

facciamo come le onde

facciamo come le onde

facciamo come le onde.

[J-AX]

Sono un mago della danza e merito dei drink

se non la faccio bere ho paura che mi lascia

fare l’amore in spiaggia va bene per i film

ma nella vita vera la sabbia ti graffia

facciamo a gara a letto è una favola di sport

cavalco le tue curve con la tavola da surf

si può gridare, tanto sono tutti al mare

con le pinne il fucile e le occhiaie

con te non vado a Mykonos

lontano dall’oceano ma sono pacifico

mi godo il panorama che ho di fronte

su e giù tutta la notte

facciamo come le onde.

E così te ne vai per un anno in un’altra città

è chiaro il fatto che non ci rimane più tempo ma questa sera

ci stiamo ancora addosso

e la tua pelle è come le luci di casa e te lo riconosco.

non te l’ho mai nascosto.

Facciamo come le onde

via lontano e poi ritorniamo

questa vita è folle

come un bacio mentre litighiamo

voglio fare un ponte

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta

facciamo come le onde

facciamo come le onde

facciamo come le onde.

E così te ne vai però io ti cerco ancora

stanotte mi esplode la testa

da domani solo Coca Cola.

Facciamo come le onde

via lontano e poi ritorniamo

questa vita è folle

come un bacio mentre litighiamo

voglio fare un ponte

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta da te

che dalla mia testa mi porta

facciamo come le onde

facciamo come le onde

facciamo come le onde

come le onde.