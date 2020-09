Guarda il video di La ragazza dei tuoi sogni, contagioso comeback di Ligabue (testo)

Il rocker Luciano Ligabue canta come dev’essere la ragazza dei nostri sogni nel singolo inedito da lui scritto e composto, rilasciato venerdì 11 settembre 2020 su Warner Music Italy e on air dallo stesso giorno. Leggi il testo e guarda l’imperdibile video ufficiale diretto dagli Younuts!, al secolo Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms.

A un anno e mezzo da Start, dodicesimo fortunatissimo album in studio del cantautore, Luciano apre ufficialmente una nuova era discografica con questa canzone in pieno stile Liga, che sta facendo letteralmente impazzire i suoi numerosissimi fan, divenendo già virale.

Prodotto da Fabrizio Barbacci, questo coinvolgente pezzo è infatti il primo tassello della tredicesima era discografica di inediti, che vedrà la luce entro la fine del 2020. Insomma, Liga è tornato sganciando la sua prima bomba, che non è difficile prevedere si rivelerà un successo, il primo di una lunga serie.

Definito come evocativo, misterioso e onirico, il filmato mostra il rocker ma anche e soprattutto una donna con gli occhi blu e dai lunghi capelli biondi, il cui viso non viene mai svelato, almeno per intero, lasciando quindi spazio alla nostra immaginazione, ma non è difficile dedurre si tratti di una donna bellissima. Lei incarna molteplici personalità del genere femminile, vive in una roulotte e viene ripresa in tanti modi e in scenari diurni e notturni, ma non si ha modo di vederla chiaramente. Chissà se un giorno sapremo di chi si tratta…

Ligabue La ragazza dei tuoi sogni Testo

[1a Strofa]

La ragazza dei tuoi sogni

ti farà l’amore sempre

come quelle prime volte

alla vita indipendente

fa capire quando conta

quanto conti veramente

e perdona solo il giusto

che altrimenti corre il rischio

che non te ne freghi niente

e fa sempre giochi nuovi

fino a quanto tu ti fidi

fino a quando è divertente





[Ritornello]

Sa chi sei

sa chi non sarai

non si aspetta un altro

non aspetta altro

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quand’è il momento

sa ballare lento

sa restarti dentro

[2a Strofa]

La ragazza dei tuoi sogni

quando è giù tu riesci sempre a farla stare meglio

ed è bella che fa voglia

anche dopo tanti anni

quando stira, quando è in bagno

e sa ridere di gusto

e fa ridere anche te

proprio come un vecchio amico

e si gioca la sorpresa

quella che ti ci voleva

nel momento più azzeccato

[Ritornello]

Sa chi sei

sa chi non sarai

non si aspetta un altro

non aspetta altro

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quand’è il momento

sa ballare lento

sa restarti dentro





[Ponte]

E ti sa prendere in giro

fino a fartelo capire

cosa conta per davvero

La ragazza dei tuoi sogni

finché resta nei tuoi sogni

puoi cercare ancora in giro (puoi cercare ancora in giro)

puoi cercare ancora in giro (puoi cercare ancora in giro)

puoi cercare ancora in giro

[Ritornello]

Sa chi sei

sa chi non sarai

non si aspetta un altro

non aspetta altro

sa chi sei

sa che cosa vuoi

sa che cosa hai dentro

sa quand’è il momento

sa ballare lento

sa tenerti dentro





Video La ragazza dei tuoi sogni di Ligabue