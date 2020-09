Raffaello & Nancy – Vivo di te: video e testo dell’inedito duetto

Vivo di te, bella e datata canzone del cantante napoletano Raffaele Migliaccio, alias Raffaello, da martedì 1 settembre 2020 è disponibile nella versione con Nancy Coppola. Il testo e il video diretto da Ferdinando Esposito.

I due artisti hanno dati vita un inedito e intenso duetto sulle note di questo gradevole brano, originariamente racchiuso come terza traccia nell’album La Nostra Storia, pubblicato il 7 marzo 2006.

Testo Vivo di te

[Raffaello]

Vivo di te sei tutto quel che ho

Ma fra noi due ce l’altra tua metà

Nu poche e te, no nu me basta maij

E fa mal rind’o cor

[Nancy]

Dentro di me, io tengo sul a te

Come vorrei ca fosse sul o toia

Fa mal assaje quand a notte voglio a te

Te vulesse stà vicine

[Raffaello]

Ramme ancora a te stasera

Tengo sete e chist’ammore

Comme so stat male senza te verè

E se fa nemico o tiemp

Quando stamme insieme corr

Tu tuorne a casa e io comme faccio senze e te





[Nancy]

Ma o core mio o rimang ca

Nu mo porte cu me

Si ess tent’è me spuglià

Gli dico non mi va

E comme sempe po mo mbroglie

Dimane invent nata scusa

P’asci insieme cu te

[Raffaello, Nancy]

Dill ca vuò a me

Te voglio

E dimmel nata vote

Io voglio bene sul a te

[Raffaello]

Torni da lui e me rimane ca

Dopo se puoi vir’è telefonà

Ancora un po’ te voglie accarezzà

Voglie ancor a vocca toia

[Nancy]

Dai nu fa accussì

O ssai me fai murì

Male mi fa chiamare quel taxy’

Come vorrei restare ancora un po’

E fa nata vote ammore, ammore

[Raffaello]

Ramme ancora a te stasera

Tengo sete e chist’ammore

Comme so stat male senza te verè

E se fa nemico o tiemp

Quando stamme insieme corr

Tu tuorne a casa e io comme faccio senze e te

[Nancy]

Ma o core mio o rimang ca

Nu mo porte cu me

Si ess tent’è me spuglià

Gli dico non mi va

E comme sempe po mo mbroglie

Dimane invent nata scusa

P’asci insieme cu te

[Raffaello, Nancy]

Dill ca vuò a me

Te voglio

E dimmel nata vote

Io voglio bene sul a te