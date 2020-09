Rafa Pabön: ascolta e leggi il testo e la traduzione della contagiosa A’ Güiro

Leggi il testo e la traduzione in italiano di A Güiro, singolo di Rafa Pabön, uscito il 23 aprile 2020 su Rimas Music. Ma chi è Rafa Pabön?

Rafa Pabón, è un emergente rapper, cantautore e produttore portoricano classe 1996, noto per le sue canzoni urbane ma non solo, perché sebbene prediliga il reggaeton e la trap, ama fondere questi generi a quelli latini, tra i quali rumba, salsa e cumbia.

Pabón è nato a San Juan nel 1996. La sua passione per la musica è nata presto, in quanto a sette anni si iscrisse a una delle accademie musicali più prestigiose dell’isola, la Libre de Música di San Juan, dove ha studiato percussioni e tromba. Ha continuato la sua formazione presso il Conservatorio de Música di Porto Rico studiano salsa, bomba, bachata e altri stili tropicali, il tutto mentre era totalmente ossessionato da stili popolari come il reggaeton e l’hip-hop. Nel 2014 ha formato una band chiamata El Repique e ha firmato per On the Mic Music. Con questo gruppo ha pubblicato nel 2015 “Vida Respira” senza singoli che ne anticiparono la release.

Pabón ha trascorso la maggior parte del 2016 imparando a scrivere canzoni per altri artisti. Ha pubblicato il singolo “Camina” con El Repique. Nello stesso anno ha collaborato con Mora sul brano “Senorita” e nel 2018 ha pubblicato il singolo “Traqueteo” con El Repique, il primo di ben 16 singoli di Pabón usciti quell’anno, tra i quali “Tarde” (feat. Rauw Alejandro) e “Mi Jukie” con Joyce Santana, Mora e Brray. L’ultimo singolo di quell’anno fu l’inno dancefloor elettronico “African Love” con SOG e DBwoy. Nel 2019, collabora con Dimelo Flow, Dalex, DCA e Barbara Doza in “Llame Pa’Verte”. “La Mentira” ha segnato la sua prima certificazione di disco di platino dalla RIAA. Il remix di “Pa Mi” del 2019 (originariamente singolo di Dalex feat. Rafa Pabön & Dímelo Flow), inciso con la collaborazione di Khea, Feid, Sech, Cazzu & Lenny Tavárez, è diventato virale. Quell’anno, tra collaborazioni e brani solisti, ha pubblicato altri 16 singoli. Tra i più riusciti ci sono “Ya No”, il remix di “La Mentira” con Myke Towers, Sech, Cazzu e Rauw Alejandro, “Quisiera” (brano influenzato dal flamenco), “Complacerte” con Joyce Santana e ” A Tu Manera” con Chalko e Darkiel. Oltre alla canzone in oggetto, nel 2020 ha rilasciato il singolo “Mírala” e “Sin Aire (Without Air)”, in risposta alle uccisioni di George Floyd ed Eric Garner, da parte della polizia statunitense.

Rafa Pabon – A Guiro Testo

[Rit.]

A ti te meto a güiro

A ti te meto a güiro pela’o

A ti te meto a güiro

A ti te meto a güiro pela’o

A ti te meto a güiro

A ti te meto a güiro pela’o

A ti te meto a güiro

A ti te meto a güiro pela’o

[Strofa]

Oye, señora, pero se le nota bien, eh

A ti te meto acapelón

Carne para el pastelón

Mambo con reggaetón

Felina, quiero perrearte sin el mahón

Mami, al natural como Calderón

Saqué el Toño Rosario de paseo

En una pasola por El Cibao en el tropicaleo

Gano sin pasar tanto troteo

En bajita, conecto sin preseo

Con una morena que se mueve como Selena

Por ella pago la multa ‘e cuarentena

Acelera’o, mami, nadie me frena

Quiero meterte mano como quinto de plena

[Refrán]

A La Romana me voy a beber Buchanan’s

Con una morenita por allá en Dominicana

A La Romana me voy a beber Buchanan’s

Con una morenita por allá en Dominicana

[Interludio]

Mierda, loco, pero yo me vo’a quedar dormido con eso

Eso ‘tá muy lento, vamo’ a meterle más swing





[Refrán]

A La Romana me voy a beber Buchanan’s

Con una morenita por allá en Dominicana

A La Romana me voy a beber Buchanan’s

Con una morenita por allá en Dominicana

[Rit.]

A ti te meto a güiro

A ti te meto a güiro pela’o

A ti te meto a güiro

A ti te meto a güiro pela’o

A ti te meto a güiro

A ti te meto a güiro pela’o

A ti te meto a güiro

A ti te meto a güiro pela’o

[Outro]

Rafa Pabön

A güiro, a güiro, a güiro, a güiro





A Guiro traduzione [Significato]

[Ritornello] [x4]

A te metto il Güiro [Nota: Il Güiro è uno strumento musicale a sfregamento della famiglia degli idiofoni]

A te metto il Güiro pelao [Nota: con guiro pelao (o “pelado”), credo che il cantante dica di ballare il reggaeton seguendo il ritmo del guiro]

[Strofa]

Ehi, signora, ma lei sta bene, eh

Ti metto l’acapelón

Carne per il pastelón [Nota: il Pastelón è una casseruola portoricana a strati come le lasagne italiane, fatta con banane esclusivamente dolci, farcite con carne tritata e verdure, abbinate a uova sbattute.]

Mambo col reggaeton

Felina, voglio twerkare senza jeans

Bella, al naturale come Calderón [Nota: Al Natural è una canzone del portoricano Tego Calderón, uscita nel novembre 2002 insieme all’album El Abayarde]

Ho portato Toño Rosario a fare un giro [Nota: Máximo Antonio del Rosario, meglio conosciuto come Toño Rosario, è un cantante, compositore, arrangiatore e musicista dominicano, conosciuto im principal modo come frontman del gruppo musicale Merengue Los Hermanos Rosario].

A El Cibao nei tropici [Nota: Il Cibao è la regione nord della Repubblica Dominicana]

Vinco senza trascorrere molto a trottare

Insomma, mi connetto senza preseo

Con una mora che si muove come Selena

Per lei pago la multa da quarantena

Rapido, tesoro, nessuno mi rallenta

Voglio metterti le mani addosso come quinto di plena [Nota: credo che si riferisca a “Viento de Agua Unplugged: Materia Prima”, album di artisti vari, la cui quarta traccia si intitola “Quinto y Tumbador (plena)”]





[Refrán]

Berrò Buchanan’s a La Romana [Nota: Buchanan’s è un marchio di whisky scozzese]

Con una brunetta laggiù nella Repubblica Dominicana

Berrò Buchanan’s a La Romana

Con una brunetta laggiù nella Repubblica Dominicana

[Interludio]

Mer*a, pazzesco, ma con quello mi addormento

Quello è troppo lento, mettiamole più swing

[Refrán]

Berrò Buchanan’s a La Romana

Con una brunetta laggiù nella Repubblica Dominicana

Berrò Buchanan’s a La Romana

Con una brunetta laggiù nella Repubblica Dominicana

[Ritornello]

[Outro]

Rafa Pabön

Il güiro, il güiro, il güiro, il güiro