Fiorella Mannoia – Chissà da dove arriva una canzone: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo scritto da Ultimo

Niccolò Moriconi, alias Ultimo, ha scritto e composto Chissà da dove arriva una canzone, meraviglioso singolo di Fiorella Mannoia, disponibile da mercoledì 2 settembre 2020. Il testo e l’audio.

La cantante romana classe 1954, ha definitivamente archiviato l’ultima fatica discografica Personale con questo incantevole brano, che da venerdì 4 settembre verrà anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

La nuova canzone, egregiamente interpretata da questa grandissima artista, che per la prima volta in carriera, canta parole e melodie scritte dal cantautore capitolino Ultimo, sarà presentata per la prima volta dal vivo all’Arena di Verona il giorno stesso della release, nel corso dei Seat Music Awards 2020 (edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo), trasmesso in diretta e in prima serata su Rai Uno.

“Le canzoni sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale, non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare” ha condiviso sui social network la cantante un paio di giorni prima della release di questa traccia, il cui punto di forza sono a parer mio le melodie che fanno venire veramente i brividi. E a poche ore dall’uscita, piovono già valanghe di apprezzamenti nei confronti dei due amati artisti.

Fiorella Mannoia – Chissà da dove arriva una canzone Testo

[1a Strofa]

Chissà da dove arriva una canzone

queste mie inutili parole

se vengono da dentro

oppure vengono scritte dal vento

chissà da dove arriva il mare

se parte qui o questo è già il finale

e come fanno le onde a mantenere

la stessa rabbia senza mai volare

io un’idea ce l’ho

e penso si avvicini a te

[Ritornello]

E arriverà domani

aria se vento cercavi

come il mare per un marinaio

che lo aspetta calmo al suo risveglio

e chissà se poi la vita scorre

o siamo noi a darle un senso a volte

io non trovo qui una spiegazione

ma forse è proprio dai tuoi occhi

che arriva una canzone

[2a Strofa]

Chissà da dove parte un mio pensiero

se da chi sono oppure da chi ero

ho chiesto a queste stelle un dono

farsi più avanti e superare il cielo

chissà quante domande ho fatto

senza mai far capire cosa ho detto

perché la vita è una commedia al buio

dove per ridere serve del trucco

e questa sera non voglio mentire

solo guardarmi dentro per cambiare

e chissà se questi giorni chiusi

avranno un prato per volare fuori

io non trovo mai una spiegazione

ma forse è proprio dai tuoi occhi

che nasce una canzone

[Ritornello]

E arriverà domani

aria se vento cercavi

come il mare per un marinaio

che lo aspetta calmo al suo risveglio

io non trovo mai una spiegazione

ma forse è proprio dai tuoi occhi

che nasce una canzone









