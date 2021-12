Vittoria, Fedez | testo e video ufficiale della canzone

Di seguito il testo e il video ufficiale del brano Vittoria di Fedez presente nel nuovo disco del cantante intitolato Disumano.

Fedez nel suo nuovo disco Disumano, pubblicato lo scorso 26 novembre su tutte le piattaforme online e negozi fisici, ha inserito una traccia intitolata Vittoria.

Il significato del brano Vittoria di Fedez

Il brano è dedicato alla sua secondogenita, Vittoria Lucia Ferragni e racconta dell’incontro con sua moglie Chiara Ferragni e dell’arrivo di sua figlia e di come quando si allontana da per motivi lavorativi o altro, è come se non riuscisse a separarsi da lei.

Questa è la seconda canzone che il cantante dedica ad uno dei suoi figli, quando nacque Leone Lucia Ferragni, meglio conosciuto come Leo, Fedez gli dedicò la canzone Prima di ogni cosa.

Il testo e il video della canzone

Di seguito il video, l’audio e il testo di Vittoria:

Che fine si fa per amore

Cosa non farai per amore

Se vuoi te ne racconto di storie

Servirebbe un’altra vita e invece ho solo poche ore

E poi vorrai sentirti grande in un ostello di Berlino

Vuoi già sentirti grande, lui ti aspetta in motorino e

Prima ci ho parlato, ti dirò che è anche carino

Sì, ma tu in quel vestitino, va’ che piove e fa freschino

[Pre-Ritornello]

Me la ricordo quella sera con tua madre, era bellissimo

E facevano i cocktail da Dio

Erano anni che non stavo così bene

E sei arrivata tu

Quando me ne vado via da te

È come se non fossi andato via, mai andato via da te

Che non sembra vero

Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo

Fatto del colore dei tuoi occhi che non merito

Quando me ne vado via da te

Hai vinto dieci a zero

Ti guardo ancora mentre dormi

Ancora oggi, fino al giorno che mi odi, che ti scocci

E i ragazzi sono stronzi, quando torni?

Che ti porto un po’ di estate con le rondini

[Pre-Ritornello]

Me la ricordo quella sera che tua madre era bellissima

E davvero ballava da Dio

Con un vestito che le stava così bene

E sei arrivata tu

Quando me ne vado via da te

È come se non fossi andato via, mai andato via da te

Che non sembra vero

Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo

Fatto del colore dei tuoi occhi che non merito

Quando me ne vado via da te

Hai vinto dieci a zero

Na na na na

Hai vinto dieci a zero

Na na na na

Dormiamo sempre in un angolo del letto, eppure

C’è ancora tempo e spazio

Almeno un’altra vita

Via da te

Via da te

Via da te

Che non sembra vero

Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo

Fatto del colore dei tuoi occhi che non merito

Quando me ne vado via da te

Hai vinto dieci a zero

Na na na na

Hai vinto dieci a zero

Na na na na