Patto con Riscatto, Vasco Rossi | Testo e significato della canzone

Di seguito il testo e il significato del brano di Vasco Rossi, Patto con riscatto

Patto con Riscatto è uno dei singoli presenti nel nuovo disco di Vasco Rossi intitolato Siamo Qui considerato dallo stesso artista di genere classic rock, di controtendenza perché tutte le canzoni sono suonate con strumenti veri a differenza di molte produzioni musicali di oggi.

L’album è stato rilasciato sia digitalmente che fisicamente su CD, LP, e musicassetta.

Il significato del brano di Vasco Rossi: Patto con Riscatto

Il cantautore da maggio a giugno 2022, sarà impegnato in un tour che vedrà toccare le seguenti città:

20 maggio 2022 – Trento; Trentino Music Arena

24 maggio 2022 – Milano; MIND Milano Innovation District

28 maggio 2022 – Imola; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

03 giugno 2022 – Firenze; Visarno Arena

07 giugno 2022- Napoli; Stadio Diego Armando Maradona

11 giugno 2022 – Roma; Circo Massimo

12 giugno 2022 – Roma; Circo Massimo

17 giugno 2022 – Messina; Stadio San Filippo

22 giugno 2022 – Bari; Stadio San Nicola

26 giugno 2022 – Ancona; Stadio del Conero

30 giugno 2022 – Torino; Stadio Olimpico Torino

Per sapere i prezzi dei biglietti e per prenotarli potete cliccare su questo visitare il sito: www.viagogo.it

Il brano, parla di un patto fatto tra due persone che non si aspettano niente di che e che si divertono senza pensare alle conseguenze delle loro azioni.

Per questo, per non far prevalere i loro sentimenti, riescono a fingere l’uno agli altri per il puro piacere di godersi il momento e di non pensare a quello che in realtà è stato fatto.

Il testo della canzone:

Noi siamo sempre così

Se cominciamo

Facciamo molta fatica a smettere

Noi siamo fatti così

Ci divertiamo

E non abbiamo paura di perdere

Abbiamo sempre ragione perché

È molto semplice

Abbiamo fatto un patto io e te

Un patto con riscatto

Se non va bene niente di che

Quello che è fatto è fatto

Noi siamo sempre così

Ci conosciamo

E siamo subito pronti a fingere

Noi siamo sempre così

Non ci fidiamo

E siamo subito pronti a fottere

Abbiamo sempre ragione perché

È molto semplice

Abbiamo fatto un patto io e te

Un patto con riscatto

Se non va bene, sai cosa c’è

Strappiamo anche il contratto

Strappiamo anche il contratto

Abbiamo fatto un patto io te

Un patto con riscatto (Riscatto)

Se non va bene niente di che

Quello che è fatto è fatto (Fatto)

Fatto

Un patto con riscatto

Quello che è fatto è fatto

Un patto con riscatto

Quello che è fatto è fatto

Quello che è fatto è fatto