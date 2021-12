Riconosci la bambina in foto? Oggi è una cantante famosissima

Riconoscete la bambina in foto? Adesso è diventata una bellissima donna e una delle pop star mondiali più amate.

Capelli biondi, sorriso felice, occhi vispi e un vestito da esibizione. Negli anni questa bambina si è fatta conoscere per via del suo carattere e dalla sua tenacia.

Diventata una delle donne simbolo del pop internazionale, ha scalato le classifiche con le sue canzoni e ultimamente ha fatto parlare di se per alcuni problemi legati alla sua tutela.

Stiamo parlando di Britney Spears.

Britney Spears: Icona pop

Nata a McComb nel 1982, e, cresciuta in Luisiana a Kentwood all’età di dodici anni comincia a prendere lezioni di danza, ma la sua predisposizione artistica è nata ancor prima quando viene scelta come protagonista per una recita all’asilo.

Durante l’infanzia segue lezioni di ginnastica e canto vincendo vari talent show dedicati ai bambini. Il primo debutto in pubblico avviene a 5 anni, quando l’allora Britney bambina, canta What Child Is This? alla cerimonia di diploma dell’asilo e da quel momento capisce di essere portata e destinata a far parte del mondo dello spettacolo.

All’età di 8 anni prende parte alle selezioni per entrare al The Mickey Mouse Club ma viene scartata perché considerata troppo piccola, ma il direttore dei casting la presentò ugualmente ad un’agente che impressionata dalle sue doti vocali le propose l’iscrizione all’accademia Professional Performing Arts School trasferendosi con la madre a New York e ottenendo il suo primo ruolo professionale.

Dal The Mickey Mouse Club alla libertà

Nel 1992 riesce ad entrare a far parte del The Mickey Mouse Club dove incontra altri bambini che nel tempo sono diventati molto famosi come: Justin Timberlake, Ryan Gosling, Keri Russell e Christina Aguilera.

Dopo la chiusura dello show e numerose porte in faccia, nel 1999 Britney apre i concerti degli NSYNC e debutta con il suo primo album …Baby One more time, trainato dall’omonimo singolo che nel giro di un mese ottiene il doppio disco di platino e la canzone si piazzo al primo posto della Billboard Hot 100 per due settimane consecutive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Da quel momento in poi la stella di Britney Spears si accende facendola diventare una delle artiste della musica pop più celebri e premiata con un Grammy Awards, 12 Billiboard Music Awards, 6 MTV Video Music Awards, 4 World Music Awards, 1 Emmy Awards, 1 American Music Awards, 1 stella sulla Hollywood Walk af fame ed è entrata nel Guinnes dei primati per 13 volte.

Da poco, Britney ha compiuto 40 anni, e per festeggiare sia il suo compleanno che la libertà ottenuta a seguito di un lungo periodo in cui era sotto la tutela del padre molto discusso, la donna ha deciso di dedicarsi momenti di relax con il suo futuro marito Sam Asghari.