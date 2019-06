Avicii – Heaven: audio, lyric video, testo e traduzione del brano cantato da Chris Martin

Heaven è il terzo singolo estratto dall’album postumo di Avicii, Tim, rilasciato il 6 giugno 2019 in digitale e il giorno successivo nei formati CD e LP. Leggi la traduzione in italiano del testo (autori: Chris Martin & Avicii) e ascolta la canzone prodotta dal compianto dj e procucer svedese.

Non poteva che essere questo il nuovo singolo, perché c’è lo zampino di un pezzo da 90 come il frontman dei Coldplay, che oltre ad avere coscritto questa traccia, la seconda in scaletta nel disco, l’ha anche interpretata. La curiosità è che inizialmente, questa bella canzone doveva essere inclusa nel secondo ed ultimo album in studio Stories (2015). Qui il lyric video del brano.

Avicii Heaven traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Esco fino all’alba

Preghi finché, preghi finché le luci non si accendono

E poi ti senti come se fossi appena nato

Sì, vieni a tirarmi su

Quando sono abbattuto e a pezzi

E ora sono nuovamente tra le braccia che amo

E penso di essere appena morto

Penso di essere appena morto

Sì, penso di essere appena morto

Credo di essere appena morto

E di essere andato in Paradiso

E di essere finito in Paradiso, whoa

Percorso e immerso nel sangue

Sono stato colpito dal, sono stato colpito dal tuo amore e dalla tua droga

E ora sei venuto a tirarmi su

E credo di essere appena morto

Penso di essere appena morto

Sì, penso di essere appena morto

E di essere finito in Paradiso

E di essere andato in Paradiso

Whoa, e di essere finito in Paradiso

Ooh, oh

È davvero una notte, una notte così bella

È davvero uno spettacolo, un così bello spettacolo

Penso di essere, oh, credo di essere appena morto, oh

E di essere andato in Paradiso

E di essere finito in Paradiso

Oh, si, si





E saremo uccelli e voleremo

Accenderemo il mondo (o “faremo faville”)

Ci perderemo stasera, whoa

Saremo uccelli e voleremo

Accenderemo il mondo

Ci perderemo stasera, oh

In Paradiso (Paradiso)

Heaven testo Avicii e Chris Martin

[Verse 1]

Step out into the dawn

You pray ’til, you pray ’til the lights come on

And then you feel like you’ve just been born

Yeah, you come to raise me up

When I’m beaten and broken up

And now I’m back in the arms I love

[Pre-Chorus]

And I think I just died

I think I just died

Yeah, I think I just died

I think I just died

[Chorus]

And went to Heaven

And went to Heaven, whoa

[Verse 2]

Beaten and bathed in blood

I’m hit by, I’m hit by your love and drug

And now you’ve come to raise me up

[Pre-Chorus]

And I think I just died

I think I just died

Yeah, I think I just died

[Chorus]

And went to Heaven

And went to Heaven

Whoa, and went to Heaven





[Post-Chorus]

Ooh, oh

[Bridge]

It’s such a night, such a beautiful night

It’s such a view, such a beautiful sight

I think I just, oh, I think I just died, oh

[Chorus]

And went to Heaven

And went to Heaven

Oh, yeah, yeah

[Outro]

And we’re gonna be birds and fly

We’re gonna set the world alight

We’re gonna lose ourselves tonight, whoa

We’re gonna be birds and fly

We’re gonna set the world alight

We’re gonna lose ourselves tonight, oh

In Heaven (Heaven)





Ascolta su: