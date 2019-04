Vinicio Capossela – Il Povero Cristo: audio e testo del nuovo brano

Rilasciato il 17 aprile 2019, Il Povero Cristo è un singolo del cantautore Vinicio Capossela, che anticipa l’undicesimo album in studio “Ballate per uomini e bestie“, che vedrà la luce il successivo 17 maggio via La Cùpa/Warner Music Italy.

Vinicio vi presenta il primo assaggio del disco di inediti scritto di suo pugno, già disponibile in pre-order nei formati fisici (CD e vinile), un brano che parla dell’incapacità dell’uomo di salvarsi a causa dell’ignoranza, dell’avidità e dell’egoismo.

“Gesù Cristo incontra l’uomo e si impoverisce fino a diventare il povero cristo che, sulla bocca di tutti, si fa sinonimo della condizione umana” ha raccontato l’artista.

Dal 19 aprile sarà trasmesso su Sky Arte alle ore 21 il filmato che accompagna la canzone: girata a Riace, la clip è stata diretta da Daniele Ciprì e dal giorno successivo sarà disponibile nel canale Youtube dell’artista. Nel videoclip vedremo Rossella Brescia, Marcello Fonte e Enrique Irazoqui, noto al pubblico per aver interpretato Gesù Cristo nel film di Pier Paolo Pasolini “Il vangelo secondo Matteo”.

Il Povero Cristo testo – Vinicio Capossela

Il povero Cristo

è sceso dalla croce

per prima cosa ha appreso

la condizione atroce

amar la vita e viverla

ed essere felice

amar la vita e vivere

sapendo di morire

ma invece di un fratello

vedere nel suo simile

il primo da affogare

se appena è un po’ più debole.

Il povero Cristo

ha visto com’è l’uomo

che il povero Cristo

mangia verze e patate

e intanto chi gli è sopra

si gode oro e alloro

e a lui che ha perso

e ammucchia per sé solo

ricchezze smisurate

ma appena gliele ha tolte

non divide in uguaglianza,

ma del padrone apprende

il pensiero e l’arroganza

e intanto nel mondo una guerra è signora della Terra.

Ma appena gliele ha tolte

non divide in uguaglianza,

ma del padrone apprende

il pensiero e l’arroganza.

E intanto nel mondo una guerra è signora della Terra.





Il povero Cristo

è sceso dalla croce

si è messo sulla strada

e va ascoltando voci

c’è chi lo tira a destra

chi lo spoglia a sinistra

tutti lo voglion primo

nella loro lista.

ma piuttosto che da vivo

a dare il buon ufficio

è meglio averlo zitto

e morto in sacrificio.

E intanto nel mondo una guerra è signora della Terra.

E intanto nel mondo una guerra è signora della Terra.

Il povero Cristo

è sceso dalla croce

e Cristo come era

ha incontrato l’uomo

aveva un paio di baffi

e un coltello da affilare

lo sguardo torvo non

smetteva di sfidare

e gli ha detto: “Cristo, spostati e lasciami passare

non voglio sentir prediche, ho già molto da fare”.

E intanto nel mondo una guerra è signora della Terra.

Il povero Cristo

è sceso dalla croce

e ha visto che per l’uomo

non può esserci unità

Non una cosa sola

cattiva oppure buona

ma pezzi frantumati

come è stato creato.

dovrà sempre mentire

a chi gli sta vicino

perché c’ha dentro il cuore

le stanze di un casino.





E intanto nel mondo una guerra è signora della Terra.

E intanto nel mondo una guerra è signora della Terra.

Il povero Cristo

è tornato sulla croce

con il dono che

a tutti qui ha portato

la Buona Novella

dove per scritto è messo

“Ama il prossimo tuo

come fosse te stesso”

ma troppo era difficile

forse anche oltre l’umano

così si è ritirato

all’uomo ha rinunciato.

Una veste di silenzio

si è cucito addosso.

il povero Cristo

tace, grida all’uomo

a più non posso.





Ascolta su: