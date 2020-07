Emma Muscat duetta con Astol “Sangria”: ascolta e leggi il testo della canzone

La ventenne cantautrice e pianista maltese Emma Muscat e il casertano Pasquale Giannetti, alias Astol, duettano sulle note della travolgente e romantica Sangria, singolo rilasciato il 3 luglio 2020 su Warner Music.

Leggi il testo e ascolta la nuova coinvolgente canzone, scritta dai due interpreti con la collaborazione di Fabio Pizzoli, Jacopo Ettorre e Vincenzo Colella, mentre la produzione è opera di Itaca. I due cantanti si conobbero lo scorso anno, per poi legare maggiormente qualche mese più tardi in occasione di un concerto al quale partecipavamo entrambi. Si proposero quindi di collaborare insieme e quel momento è finalmente arrivato!

Si tratta di un gradevole brano caratterizzato da una miscela di reggaeton e ritmo latino, nel quale la bella voce della cantante si interseca armonicamente con quella del rapper e cantautore campano, idolo delle teenager.

Per quel che concerne il significato, in questa release, nella quale il colore della “sangria” riflette quello del tramonto, si parla di una love story, di una passione estiva tra un ragazzo e una ragazza, che hanno tanta voglia di divertirsi e ballare insieme tutta la notte.

Emma Muscat, Astol – Sangria Testo

Download su: Amazon – iTunes

Quanto manca?

non ci vediamo da un po’, il tempo non passa

ma per raggiungerti ora mi sa che sbaglio via

tanto so che ogni strada fino all’alba

mi porta dritta alle tue labbra

quindi tu aspetta

So che mi fai male

sei un chiodo che sta al cuore

ma ho voglia di passare questa notte insieme a te

che questo monolocale diventa un lungo mare

togliamoci le scarpe e poi facciamo ciò che vuoi





[Ritornello]

E adesso balla un po’ con me

la musica ci porterà con se

la tua mano nella mia

ma come per magia

mi baci e poi va via

col sole che tramonta in un bicchiere di sangria

[Astol]

Io sono il segreto di un bacio a cui pensi mentre ti addormenti con lui

sono il senso di colpa di un brivido che dolcemente sale

sono galante e quindi te lo chiedo

vuoi venire a ballare con un bandolero?

io già sento il caldo, regge poco la scusa dell’alcol

io non sono un santo e non mi faccio pregare

se chiami il tuo viso d’angelo io sono le ali

e una rosa nel letto, un amante perfetto

il nome che non scordi più

Astol whoo

[Ritornello]

E adesso balla un po’ con me

la musica ci porterà con se

la tua mano nella mia

ma come per magia

mi baci e poi va via

col sole che tramonta in un bicchiere di sangria

Naina-na-na-na-na

Naina-na-na-na-na

Naina-na-na-na-na

Naina-na-na-na-a

[Astol, Emma M.]

Balliamo insieme fino a mattina

solo con te io riesco a sentirmi più viva

più scendi giù e più la testa mi gira, baby

guardando il tramonto insieme, bevendo sangria, uououoh

[Ritornello: insieme]

E adesso balla un po’ con me

la musica ci porterà con se

la tua mano nella mia

ma come per magia

mi baci e poi va via

col sole che tramonta in un bicchiere di sangria

Naina-na-na-na-na

Naina-na-na-na-na (oh-oh-oh)

Naina-na-na-na-na (eh-eh)

Col sole che tramonta in un bicchiere di sangria





Ascolta su: