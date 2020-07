Leon Faun – La Follia Non Ha Età: audio e testo del nuovo brano

La Follia Non Ha Età è un singolo del rapper Leon de la Vallée, meglio conosciuto come Leon Faun, rilasciato il 3 luglio su Thaurus. Il brano è stato prodotto da Alessio Marullo, in arte Duffy. Il testo e l’audio.

Leon Faun – La Follia Non Ha Età Testo

Leon Faun

Duffy ok, ok

Non importa se, tu sei pieno di ma

Beh, tu ricorda che, la follia mia non ha età

La solitudine farà di me una star

Come dissi te, rimembrata da facoltà

Giovane fauno in mezzo alla fauna

Viaggia, canta e sei felice come se arriva a sessanta

Basta pensar che basti pensarla in grande non basti

Costa tanto, beh, non troppo, ma sta a te ad ascoltarti

Ma siete tutti guasti, per loro siete pasti

Omologati come homo legati

Vi incorono bacati, king degli scontati

Cadi male, sappiate Fauno è tornato, bastardi

Voglio giocattoli, in pugno a dei bambini

Tipo appena partoriti, babbo a chi?

Ho fatto fantasy, dicendo: “gli va così”

Tu tappati, oggi non mastichi, bro, penso per colpa mi’ e i miei calcoli

Questo che va cosi, ci rispondi in cartoline





In testa ho un puzzle, vorrei staccare un pezzo

Ma in occhi da pazzo, fra’, tutto è più chiaro ad un tratto

Ehi, scusami un momento, ho preso pausa da Mairon

Scusami davvero ma ho il chakra di strascico

Cosi piccola dentro, si, da farmi ribrezzo

Mi hai procurato un trauma da cui ancora non esco

Tengo a dirti che forse in fondo ti avrei dato il resto

Soffio controvento sopra te

Non importa se, tu sei pieno di ma

Beh, tu ricorda che, la follia mia non ha età;

La solitudine farà di me una star

Come dissi te, rimembrata da facoltà

Basta, faccio posto

Ti ho risposto “ci risiamo, adesso scoppio”

(No, non mi evocare)

Basso come un ghost, un kamikaze con il flow, bro, bello show

(ti ho detto: ” non lo fare”)

Non importa se (se), tu sei pieno di ma (ma)

Beh, tu ricorda che la follia mia non ha età

La solitudine che farà di me una star

Come dissi te, rimembrata da facoltà

E basta, faccio posto

Ti ho risposto “ci risiamo, adesso scoppio”

(No, non mi evocare)

Passo come un ghost, un kamikaze con il flow, bro, bello show

Non importa se fai del male

Basta che non fermi, fammi fare

Tutti sull’attenti ad osservare

Ad arrivare volan denti a gomitate

(Allora, bro, mi chiedo)

Sai che tutto accade ma è normale

Pare troppo uguale, sai che palla

Parte, che mi parte, gioco a carte

Pare, non guardare se mi sale

Fatto sta che vedo e penso tutto troppo distorto

Mi ricordo il giorno in cui sono rinato, risorto

Come fosse tutto più chiaro, come un nuovo inizio

Come quando ho detto basta ed ho scomposto il dipinto

Non chiami mai e capirai

Che drammi fai, te che li dai

say: “Don’t why?”, sei un fail dentro a quel file

Non commentai, dai, sai che non mi dai quelle vibes

Ti caccio con ride

Basta, faccio posto

Ti ho risposto “ci risiamo, adesso scoppio”

(No, non mi evocare)

Basso come un ghost, un kamikaze con il flow, bro un bello show

Basta, faccio posto

Ti ho risposto “ci risiamo, adesso scoppio”

Basso come un ghost, un kamikaze con il flow, bro, bello show





