Chi è Carola Puddu di Amici 21: età, altezza, ed Instagram della ballerina

Bella e brava: la maestra Alessandra Celentano non poteva chiedere di meglio per il suo banco di classico. Carola Puddu, tra l’altro, ha anche una innata simpatia che non guasta mai sul piccolo schermo. Ma chi è questo gioiellino di ballerina? Scopriamolo insieme.

Un talento per la danza quello di Carola Puddu che si è evidenziato sin da piccolina. La bella Carola oggi è ad Amici, ma scopiamo meglio chi era la ballerina prima di approdare nella nota scuola.

Amici, chi è Carola Puddu? Tutto quello che non sapete sulla ballerina

E’ riuscita a farsi notare dagli scrupolosi occhi di Alessandra Celentano, Carola Puddu con le sue linee e la sua tecnica molto curata. Madre natura le ha dato il corpo giusto per la danza, cosa che per la maestra non è trascurabile. La Celentano è celebre per la sua singolare e dogmatica idea di danza e di ballerina/i.

Per fortuna Carola rientra nei suoi canoni e oggi è una ballerina di Amici di Maria De Filippi a tutti gli effetti. Anche lei concorre come tutti al serale.

Ma cosa faceva Carola prima di Amici? La ballerina danzava alla scuola di danza dell’Opera di Parigi. I suoi genitori l’hanno portata in Francia circa 10 anni fa, perché la maestra di danza di quando Carola era solo una bambina li aveva convinti ad investire nel suo talento facendole provare l’esame di ammissione alla esclusiva scuola.

Prima a Parigi poi in Canada

A soli 9 anni Carola supera a pieni voti l’esame vincendo una borsa di studi che le permette di studiare danza a Parigi per 6 mesi. Un record, essendo lei l’unica straniera – italiana (sarda)- ad aver avuto accesso alla scuola.

Dopo questa esperienza altamente formativa, Carola si trasferisce in Canada e inizia a studiare danza al Canada’s National Ballet School e al lavorare in un teatro che l’ha ingaggiata ma che ha chiusi i battenti per via della pandemia.

Nel 2018 purtroppo un brutto infortunio al ginocchio non le ha permesso di ballare per diversi mesi e andava via da Canada facendo ritorno nella sua Cagliari ed è così che ha tentato la strada di Amici.

Di lei si è sentito parlare anche per via di uno pseudo flirt con Luigi, uno dei cantanti ma pare che i due non abbiano intenzione di intrecciare una relazione.