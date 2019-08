Vegas Jones: audio e testo di Puertosol Golden Coast feat. Dani Faiv

Puertosol, singolo di successo del rapper Vegas Jones, rilasciato il 28 giugno 2019, dal successivo 6 agosto è disponibile nella versione Golden Coast con la collaborazione di Daniele Ceccaroni, artisticamente conosciuto come Dani Faiv.

Leggi il testo e ascolta la nuova versione del brano, arricchito da una strofa nuova di zecca scritta dal rapper di La Spezia classe ’93, uno dei protagonisti del fortunato Machete Mixtape 4, che immagina Puertosol come il brand omonimo di proprietà dell’Eurospin, che produce succhi di frutta.

Il singolo originale, ha ad oggi collezionato quasi 2,5 milioni di ascolti su Spotify, mentre il video ufficiale vanta oltre 1 milione e 200 mila visualizzazioni su Youtube.

Puertosol Golden Coast testo

Download su: Amazon – iTunes

[Dani Faiv]

Yeah, Machete Crew

Wow, wow, wow

[Dani Faiv]

Eh, Puertosol come i succhi (yeah)

Tu col rap, come succhi (yeah)

Fumo hash coi miei drughi (ye)

Tu sei trash, fra’ non duri (wow), yeah

Sono tuo padre

Sì, con il rap, chiamami padre

Tu che vuoi fare a botte però quando sei in giro porti le lame

Per me sei un infame

Muori di fame

Prima avevo sottomarca, Eurospin

È per questo fra’ che adesso addosso c’ho il pass vip

È per questo che i tuoi testi sì sono plasti-ca

Tipo quando sento te dico masti-ca

Flow che pesce crudo mangiano, masti-ca

Non mi fermo finché la famiglia è ric-ca

La vita è palestra fra’ fai pesi

Non ci limitiamo con i bilancieri

Giù con Vegas Jones e Dani





Puertosol

Mi risveglio in un posto col sole (skrrt, skrrt, skrrt)

Lascio indietro le mie paranoie (skrrt, skrrt, skrrt)

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è

Puertosol

Mi risveglio in un posto col sole (skrrt, skrrt, skrrt)

Lascio indietro le mie paranoie (skrrt, skrrt, skrrt)

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è, Puertosol

Sii l’eroe che non hai mai avuto

Chiudi gli occhi e lanciati nel buio, puoi già farlo stase’ (Benz)

Non solo emoji, adesso ho un vero pubblico

A vederlo tutto mi fa troppo emozionare, yeah

Mi rispecchio dentro quel diamante (yeh)

Guarda bene, ho tipo quattro facce (brr)

Super Vegas nelle mie sembianze

Nuovo Super Hero, casa Marvel

Con il nero cuciniamo Mellow

Uh, situazione rilassante (uh)

Dallo stelo tengo un crisantemo (brr)

Uh, sensazione esilarante (ehi, ehi)

Tremano le scarpe, flow da terremoto (yeh, yeh)

F sulle sciarpe, non m’hanno bocciato (Fendi)

Senza inverno sarei stato meglio

Ma poi in primavera non sarei sbocciato (vero)

La mattina sveglia, la sera ti insegna (yeh)

Questo è il solo merito del mio passato (yeh)

Sono per strada e mi sento a casa (yeh)

E non è un caso se non mi passa, ho fame

Se non sono sereno

So che è solo colpa della mia ambizione (skrrt, skrrt)

Io pregavo per un giorno come questo (skrrt)

Quanto costa aspettare un’occasione?

Io la creo se non c’è





Puertosol

Mi risveglio in un posto col sole (skrrt, skrrt, skrrt)

Lascio indietro le mie paranoie (skrrt, skrrt, skrrt)

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è

Puertosol

Mi risveglio in un posto col sole (skrrt, skrrt, skrrt)

Lascio indietro le mie paranoie (skrrt, skrrt, skrrt)

Io ci credo in un giorno migliore

E lo creo se non c’è, Puertosol

Uh-aah (Puertosol)

Uh-aah (Puertosol)

Uh-aah (Puertosol)

Uh-aah (Puertosol)

Mi risveglio in un posto col sole (eh-eh, eh, eh, eh, eh)

Lascio indietro le mie paranoie (eh-eh, eh, eh, eh, eh)

Io ci credo in un giorno migliore (eh-eh, eh, eh, eh, eh)

E lo creo se non c’è, Puertosol

It’s crazy, baby





