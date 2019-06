Luna Melis – Asia: ascolta il nuovo brano (testo)

Luna Melis, in arte Luna, vi presenta il nuovo singolo Asia, disponibile dal 28 giugno 2019 via RCA Records / Sony Music. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, scritta da Yves Agbessi & Yao Salom e composta da Massimiliano Dagani e Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla.

Dopo il successo di Los Angeles, la sedicenne cantante cagliaritana, ex concorrente dell’ultima edizione di X Factor, ha reso disponibile questo orecchiabile e gradevole brano, che sta rapidamente divenendo virale.

Luna Asia Testo

Download su: Amazon – iTunes

Svegli tutta notte, vampiri

su un divano bianco sembriamo un enorme Nikiri (seh)

e ci capiamo anche solo con due respiri

parlare con gli altri è come parlare con Siri

questa vita a volte t’imbroglia (ah)

ho confuso noia e soya (ah)

noi siamo tutta un’altra storia

gli altri una copia, fake, sosia (ah)

confondo mezzanotte e mezzogiorno

sotto gli occhi 2…

sei tu il motivo per cui perdo il sonno

in Italia con il fuso di Hong Kong.

Quest’estate io resto in città, che importa parto un’altra volta.

Ah, sognavo un viaggio in Asia e invece sei arrivato tu

sei arrivato tu (aiaiaiaiaia)

(ah) ora mi basta l’Asia

quella su Deliveroo

davanti alla tv (aiaiaiaiaia)

prima classe senza pagare i biglietti

con gli occhi cinesi troppo sushi e Netflix

tu sei un viaggio anche se restiamo fermi (ah!)

sarà anche bella l’Asia

ma chiamiamo Deliveroo.





Avvolti nelle coperte

sembro un burrito, temaki

guardami ho il cuore verde

a-a-al gusto wasabi

sto in bilico senza pericolo

tu mi credi un angelo ma ti sbagli

equilibrio chimico

veleno, antidoto

ho gli occhi ribaltati come Billie Eilish

tremila messaggi sull’iPhone

con la scimmia di partire King Kong

tu sei la scusa valida per fare un…

mandami le foto da Hong Kong.

Quest’estate io resto in città, che importa parto un’altra volta.

Ah, sognavo un viaggio in Asia e invece sei arrivato tu

sei arrivato tu (aiaiaiaiaia)

(ah) ora mi basta l’Asia

quella su Deliveroo

davanti alla tv (aiaiaiaiaia)

prima classe senza pagare i biglietti

con gli occhi cinesi troppo sushi e Netflix

tu sei un viaggio anche se restiamo fermi (ah!)

sarà anche bella l’Asia

ma chiamiamo Deliveroo.





Ho il sol levante nel letto facciamo un Japan tour

per smaltire maratona di serie tv

cercavo un po’ di pace e invece sei arrivato tu (tu, tu, tu)

Ah, sognavo un viaggio in Asia e invece sei arrivato tu

sei arrivato tu (aiaiaiaiaia)

(ah) ora mi basta l’Asia

quella su Deliveroo

davanti alla tv (aiaiaiaiaia)

prima classe senza pagare i biglietti

con gli occhi cinesi troppo sushi e Netflix

tu sei un viaggio anche se restiamo fermi

sarà anche bella l’Asia (ah!)

ma chiamiamo Deliveroo.





Ascolta su: