Conan Gray: ascolta la contagiosa Heather (con testo e traduzione)

Nonostante non sia ancora stata rilasciata come singolo, Heather è indubbiamente una delle tracce più apprezzate del debut album di Conan Gray, Kid Krow, pubblicato il 20 marzo 2020.

Il testo e la traduzione in italiano di questa coinvolgente canzone (ascoltala e guarda il lyric video), prodotta da Jam City & Dan Nigro e scritta dal giovane cantautore americano classe 1998, idolo di molte teenager, che in diverse occasioni ha espresso il suo amore nei confronti di questa traccia, la prima volta il 10 gennaio 2020, quando ha svelato il titolo del disco d’esordio e la relativa tracklist, descrivendola come una canzone che gli fa “venir voglia di decomporsi e sciogliersi tra le assi del pavimento”.

“Heather” è la decima traccia del progetto di questo artista californiano, i cui singoli sono al momento in cui scrivo: “Checkmate”, “Comfort Crowd”, “Maniac”, “The Story” e “Wish You Were Sober”.

Il significato di Heather

Conan ha detto che questo pezzo parla di un amore non corrisposto, di lui che si innamora di qualcuno, che a sua volta è innamorato di Heather. Parla della frustrazione e della gelosia, di come abbia un rapporto di amore/odio con Heather e di come lui desidererebbe essere al suo posto.

“E’ la canzone dell’album che mi fa sempre piangere. Penso che sia ad oggi il racconto più onesto della mia vita sentimentale. Parla di una ragazza di nome Heather, penso che tutti abbiano una Heather nella loro vita. La persona che mi piaceva davvero era innamorata di Heather, quindi la odiavo con tutto il cuore e l’anima. Non avevo motivo di odiarla perché è una ragazza assolutamente perbene, è dolce, pura e profuma di margherite. Insomma, lei è perfetta ma la odio. È imbarazzante ammetterlo ma è proprio così. Ho paura di vedere come reagiranno le persone. Mi dispiace, Heather. Sei una persona meravigliosa.” Conan Gray.

Testo Heather – Conan Gray

[1a Strofa]

I still remember, third of December, me in your sweater

You said it looked better on me than it did you

Only if you knew, how much I liked you

But I watch your eyes as she

[Pre-Rit.]

Walks by

What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky

She’s got you mesmerized (while I die)

[Rit.]

Why would you ever kiss me?

I’m not even half as pretty

You gave her your sweater, it’s just polyester

But you like her better

Wish I were Heather

[2a Strofa]

Watch as she stands with her, holding your hand

Put your arm ’round her shoulder, now I’m getting colder

But how could I hate her? She’s such an angel

But then again, kinda wish she were dead as she

[Pre-Rit.]

Walks by

What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky

She’s got you mesmerized (while I die)





[Rit.]

Why would you ever kiss me?

I’m not even half as pretty

You gave her your sweater, it’s just polyester

But you like her better

Wish I were Heather

[Ponte]

(Oh) Wish I were Heather

(Oh, oh) Wish I were Heather

[Rit.]

Why would you ever kiss me?

I’m not even half as pretty

You gave her your sweater, it’s just polyester

But you like her better

Wish I were





Heather Conan Gray traduzione

[1a Strofa]

Ancora ricordo, il 3 dicembre, io nel tuo maglione

Hai detto che stava meglio a me che a te

Se solo avessi saputo quanto mi piacevi

Ma guardo i tuoi occhi mentre lei

[Pre-Rit.]

Si avvicina

Che spettacolo per gli occhi, più splendente di un cielo blu

Ti ha ipnotizzato (mentre io morivo)

[Rit.]

Perché mai dovresti baciarmi?

Non sono carino nemmeno la metà di te

Le hai dato il tuo maglione, è solo poliestere

Ma lei ti piace di più

Vorrei essere Heather





[Verso 2]

La guardo mentre sta con lei, tenendoti la mano

Metti il braccio sulla sua spalla, ora sto diventando sempre più freddo

Ma come potrei odiarla? È proprio un angelo

Ma poi di nuovo, vorrei che fosse morta mentre lei

[Pre-Rit.]

Si avvicina

Che spettacolo per gli occhi, più splendente di un cielo blu

Ti ha incantato (mentre io morivo)

[Rit.]

Perché mai dovresti baciarmi?

Non sono carino nemmeno la metà di te

Le hai dato il tuo maglione, è solo poliestere

Ma lei ti piace di più

Vorrei essere Heather

[Ponte]

(Oh) Vorrei essere Heather

(Oh, oh) Vorrei essere Heather

[Rit.]

Perché mai dovresti baciarmi?

Non sono carino nemmeno la metà di te

Le hai dato il tuo maglione, è solo poliestere

Ma lei ti piace di più

Vorrei essere…

