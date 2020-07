Royal & the Serpent – Overwhelmed: leggi il testo e la traduzione in italiano della canzone

Il testo e la traduzione in italiano di Overwhelmed, singolo della cantante Royal and the Serpent, rilasciato il 26 giugno 2020. ascoltalo e guarda il video diretto da Royal & the Serpent e Conner Sorensen.

Royal and the Serpent è una emergente cantautrice di Los Angeles, la cui dualità che esprime la rende facilmente riconoscibile e accattivante. La sua musica è la perfetta combinazione di funk e grazia: un sound dolce, ricco di melodie ipnotiche.

La contagiosa canzone in oggetto è stata scritta da Ryan Jillian Santiago, Mark Gozman, Jeoffrey Daniel Harris e Will Behlendorf, mentre la produzione è opera di Jeoff Harris, Marky Style e Royal & the Serpent.

Testo Overwhelmed di Royal and the Serpent

[1a Strofa]

Turn off the T.V

It’s starting to freak me

Out it’s so loud

It’s like my ears are bleeding

What am I feeling?

Can’t look at the ceiling

The light is so bright

It’s like I’m overheating

This mind isn’t mine

Who am I to judge?

Oh, I should be fine

But it’s all too much

[Ritornello]

I get overwhelmed so easily

My anxiety creeps inside of me

Makes it hard to breathe

Words come over me

Feels like I’m somebody else

I get overwhelmed so easily

My anxiety keeps me silent

When I try to speak

Words come over me

Feels like I’m somebody else

I get overwhelmed

[2a Strofa]

All of these faces

Who don’t know what space is

And crowds are shut down

I’m overstimulated

Nobody gets it

They say I’m too sensitive

I can’t listen ’cause I’m eyeing the exits

[Post-Ritornello]

This mind isn’t mine

Who am I to judge?

Oh I should be fine

But it’s all too much

[Ritornello]

I get overwhelmed so easily

My anxiety creeps inside of me

Makes it hard to breathe

Words come over me

Feels like I’m somebody else

I get overwhelmed so easily

My anxiety keeps me silent

When I try to speak

Words come over me

Feels like I’m somebody else

I get overwhelmed





[Ponte]

I should be fine

But it’s all too much

I should be fine

But I’m not

[Ritornello]

I get overwhelmed so easily

My anxiety creeps inside of me

Makes it hard to breathe

Words come over me

Feels like I’m somebody else

I get overwhelmed so easily

Keeps me silent

Words come over me

Feels like I’m somebody else

I get overwhelmed





La traduzione di Overwhelmed

[1a Strofa]

Spegni la televisione

Sta iniziando a spaventarmi

Fuori c’è così tanto rumore

È come se mi sanguinassero le orecchie

Come mi sento?

Non riesco a guardare il soffitto

La luce è così intensa

È come se stessi surriscaldando

Questa mente non è mia

Chi sono io per giudicare?

Oh, dovrei stare bene

Ma tutto questo è davvero troppo

[Ritornello]

Mi sento così facilmente sopraffatta

La mia ansia si fa strada cdentro di me

Mi rende difficile respirare

Le parole mi vengono addosso

Mi sembra di essere qualcun altro

Mi sento sopraffatta così facilmente

La mia ansia mi fa star zitta

Quando provo a parlare

Le parole mi vengono addosso

Mi sembra di essere qualcun altro

Mi sento sopraffatta

[2a Strofa]

Tutte queste facce

Che non sanno cosa sia lo spazio

E le folle sono chiuse

Sono sovrastimolata

Non lo capisce nessuno

Dicono che sono troppo sensibile

Non riesco a sentire perché sto guardando le uscite





[Post-Ritornello]

Questa mente non è mia

Chi sono io per giudicare?

Oh, dovrei stare bene

Ma tutto questo è davvero troppo

[Ritornello]

Mi sento così facilmente sopraffatta

La mia ansia si fa strada cdentro di me

Mi rende difficile respirare

Le parole mi vengono addosso

Mi sembra di essere qualcun altro

Mi sento sopraffatta così facilmente

La mia ansia mi fa star zitta

Quando provo a parlare

Le parole mi vengono addosso

Mi sembra di essere qualcun altro

Mi sento sopraffatta

[Ponte]

Dovrei star bene

Ma è troppo

Dovrei stare bene

Ma non è così

[Ritornello]

Mi sento così facilmente sopraffatta

La mia ansia si fa strada cdentro di me

Mi rende difficile respirare

Le parole mi vengono addosso

Mi sembra di essere qualcun altro

Mi sento sopraffatta così facilmente

Mi tiene in silenzio

Le parole mi vengono addosso

Mi sembra di essere qualcun altro

Mi sento sopraffatta

