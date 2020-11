Ascolta “Vedrai, vedrai” di Iosonouncane (Luigi Tenco cover)

Vedrai, vedrai è una canzone scritta e interpretata dal cantautore Luigi Tenco, ora riletta da Iosonouncane, che l’ha rilasciata il 18 novembre 2020 insieme all’inedito Novembre. L’audio e il testo.

Il brano è stato incluso in Luigi Tenco, secondo album sell’artista piemontese, uscito su 33 giri il 14 maggio 1965 su Jolly Hi-Fi Records, per venire ristampato in una nuova versione due anni più tardi, come Lato B del 45 giri Guarda se io/Vedrai vedrai,

La canzone era dedicata alla madre dell’artista, scomparso nel 1967, ufficialmente per suicidio, quando aveva solo 28 anni. La madre l’aveva cresciuto da sola e avrebbe voluto per Luigi un avvenire sicuro. Il timore del cantante era quello di deluderla.

Il testo di Vedrai Vedrai

Quando la sera… me ne torno a casa

Non ho neanche voglia di parlare

Tu non guardarmi con quella tenerezza

Come fossi un bambino… che ritorna deluso

Sì, lo so che questa non è certo la vita

Che ho sognato un giorno per noi

Vedrai, vedrai

Vedrai che cambierà

Forse non sarà domani

Ma un bel giorno cambierà

Vedrai, vedrai

Non son finito, sai

Non so dirti come e quando

Ma vedrai che cambierà





Preferirei… sapere che piangi

Che mi rimproveri di averti delusa

E non vederti sempre così dolce

Accettare da me… tutto quello che viene

Mi fa disperare il pensiero di te

E di me che non so darti di più

[Ritornello]

Vedrai, vedrai

Vedrai che cambierà

Forse non sarà domani

Ma un bel giorno cambierà

Vedrai, vedrai

Non son finito, sai

Non so dirti come e quando

Ma vedrai che cambierà