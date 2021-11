Nino D’angelo, conoscete i figli? Uno è un famoso giornalista | Identici al papà

Avete mai visto i figli del cantautore Nino D’Angelo? Uno di loro è un famoso giornalista. Ecco chi sono.

Nino D’Angelo è un cantante molto amato dal pubblico italiano. Nato nel quartiere San Pietro a Patierno nella periferia nordorientale di Napoli, ma cresce a Casoria insieme ai suoi genitori e i suoi cinque fratelli.

La sua infanzia è stata segnata a causa di alcuni problemi economici, ragione per cui abbandona la scuola per iniziare a lavorare in un negozio di scarpe, impiego che abbandona quando inizia a cantare durante i matrimoni per poi intraprendere il lavoro di gelataio presso la Stazione di Napoli Centrale.

Nino D’Angelo: ecco i suoi figli

Tra un ghiacciolo e l’altro, trova il tempo di partecipare al concorso Voci Nuove di Napoli e dopo aver fatto una proficua gavetta nel mondo della musica nel 1976 ottiene un discreto successo in Campania con il suo primo 45 giri ‘A storia Mia (O Scippo)’ finanziato con alcuni soldi racimolati nel tempo dalla sua famiglia.

Il singolo fa da apripista ad un album che riesce ad insediarsi anche in commercio in altre regioni al di fuori della Campania vendendo oltre le 50.000mila copie.