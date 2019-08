Vacca – Rehab: video ufficiale e testo della nuova canzone

Dal 9 agosto 2019 è disponibile la nuova canzone della rapper Vacca battezzata Rehab, al momento ascoltabile solo tramite il video diretto da Mattia Biancardi. Leggi il testo del brano, prodotto da Pink Empire.

Come i precedenti J-LO, Odia e Biggie, anche questo pezzo anticipa l’uscita dell’EP 20139. Come giustamente fatto notare da alcuni utenti, la base della canzone ricorda molto quella di Ganja Boat (Machete Empire Records ft. En?gma, Nitro & Hell Raton).

Vacca – Rehab testo

Qui da noi meglio se pesi tutte le parole

Se manchi di rispetto

Riab

Trouble again, ye.





Uno, due, tre, quattro, cinque, zero, zero gang

LA mood a Milano-sud

Al mio fianco ho una Margot, Arsenio Lupin

Boo ci prendiamo tutto, we the best

Mostri in giro per il blocco, horror fest

Tipo che sto a te, come l’house a guest

Versi di passione come zero stress

Baby tu sei la mia Kim, ed io il tuo kanye west

Ogni giorno pelo, contropelo e panno caldo

Unghie pulite, un uomo non mette lo smalto

Sono il primo della classe, nel mio campo

Leggenda metropolitana Cri Ronaldo

Parli di moda nuova, ma ai piedi c’hai le hogan

Parli di flow ma rappi come Jova

Sciolto come un ghiacciolo, Algida sotto il sole

Silenzio come pretty Kety women.

Io sono proprio un gran bastardo (bastardo)

Lei cerca solo un gran bastardo (bastardo)

Dici che sei di strada, che sei un uomo d’onore (uhuh)

Io invece sono un G sardo (G sardo)

Un G sardo (G sardo)

G sardo

Qui da noi meglio se pesi tutte le parole

Se manchi di rispetto, riabilitazione.





Senza età sono proprio come Taribo West

7 su 7 giù in studio qg no rest

You no really wanna war with me

Qui la sfida è serie A contro la serie D

Nuovo livello di Don, super sayan

Sto a 500% come la mia gang

Roddie Rich …die young

vedo solamente rosso, Voodoo tang

Camicia abottonata come in California

La tua donna fa il mio nome… quando sogna

Non è figa e non ha la voce di Giorgia

però è palese qg che ti fa le corna

Sono fresh, sono cool, qg sono al top

Io mi alleno con la corda, lei con loola up

Puta puoi fidarti come Maku Go

Più che gang a me sembrate …le Lollipop

Signorine a cu*o fuori la stagione è calda

Fanno riabilitazione però giù in spiaggia

Soltanto gli stron*i rimangono a galla

Tu non racconti palle, tu sei una palla

[x2]

Io sono proprio un gran bastardo (bastardo)

Lei cerca solo un gran bastardo (bastardo)

Dici che sei di strada, che sei un uomo d’onore (uhuh)

Io invece sono un G sardo (G sardo)

Un G sardo (G sardo)

G sardo

Qui da noi meglio se pesi tutte le parole

Se manchi di rispetto, riabilitazione.