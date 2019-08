Edoardo Bennato – Ho fatto un selfie: video ufficiale e testo del nuovo singolo

Ho fatto un selfie è un singolo di Edoardo Bennato, uscito il 9 agosto 2019: leggi il testo e ascolta e guarda il video diretto dal cantautore stesso.

Scritta di suo pugno, la nuova canzone racconta il fenomeno dell’era digitale, che è ormai entrato nella vita di tutti, in particolare, come si evince dal titolo, si parla dei cosiddetti selfie, che il cantante napoletano dice di aver fatto con tutti, “belli e brutti”, con politici, attori, presentatori, gente comune, vigili, controllori e persino con i sette nani.

Ho fatto un selfie testo Edoardo Bennato

Alright

Ho fatto un selfie con diavoli e Santi

ho fatto un selfie con belli e con brutti

ho fatto un selfie che non sa nessuno

ho fatto un selfie che lo sanno tutti

ho fatto un selfie con un tipo strano

in una folla con migliaia di persone

la situazione mi è sfuggita di mano

mi son scordato di chiedergli il nome.

Ho fatto un selfie con un vigile urbano

che me l’ha chiesto dopo avermi multato

e qualcosa è proprio il caso di dire

che ho fatto un selfie cornuto e mazziato.





Ho fatto un selfie col sorriso finto

di chi sorride in quell’istante soltanto

ho avuto ? per risparmiare tempo

ma è sempre meglio farlo che non farlo.

Con il selfie c’è da stare attenti

perché non sempre lo si può accordare

senza richiedere i documenti

voce del verbo discriminare

ma se finora non ho mai sopportato

? parla di discriminazione

col selfie forse mi sono sbagliato

e allora inizia la mia confessione.

Ho fatto un selfie con Robert De Niro

Ho fatto un selfie con Martin Scorzese

Con Lino Banfi, Ficarra e Picone

all’aeroporto di ?

Ho fatto un selfie senza controllo

Ho fatto un selfie con un controllore

Ho fatto un selfie con un inquisito

e con il coro dell’inquisitore.

Ho fatto un selfie con Bertinotti

con le mie gru per Graziano del Rio

Ho fatto un selfie con Marco Travaglio

Ho fatto un selfie con Johnny Stecchino

Ho fatto un selfie con Barbara D’Urso

fuori all’ingresso di un supermercato

Ho fatto un selfie con un certo Salvini

ad un concerto di Edoardo Bennato.





Con il selfie c’è da stare attenti

perché non sempre lo si può accordare

senza richiedere i documenti

voce del verbo discriminare

io prendo atto della discriminazione

a questo punto penso di aver capito

e con i miei selfie ho commesso un reato

ma non sono certo di esser dipartito.

Ho fatto un selfie coi tre moschettieri

con quattro gatti e cinque grillini

coi sette nani di Biancaneve

e con i Guelfi e i Ghibellini

Ho fatto un selfie con diavoli e Santi

ho fatto un selfie con belli e con brutti

ho fatto un selfie che non sa nessuno

ho fatto un selfie che lo sanno tutti





