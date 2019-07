Vacca – Biggie: video ufficiale e testo

Biggie è un singolo del rapper Vacca prodotto da Pink Empire, il cui video diretto da Mattia Biancardi, è online dal 29 luglio 2019. Leggi il testo della nuova canzone che sarà inclusa nell’EP 20139.

Il brano campiona Going Bad, secondo singolo del rapper statunitense Meek Mill feat. Drake, estratto dall’album Championships, pubblicato il 29 novembre 2018. Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine.

Vacca – Biggie testo

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

E lontano dai rapper italiani

Stai lontano dal club, lontano dai maiali (maiali)

Cosi eviti di sporcarti le mani

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

Stai lontano dai guai

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

Stai lontano dai guai (guai, guai)





Everything good, everything nice

Ho il destino tra le mani e me lo gioco a dais

Non ti trovo simpatico a me non fai (non fai) ridere come Mai dire banzai

Viviamo di giorno e rubiamo i sogni alla notte

Tutto nero su giallo come un block-notes (yeh)

Nati e cresciuti in piazza, moriremo in piazza, mica dentro al salotto di Lavazza

Carrefour, spesa a mezzanotte con i miei (con i miei)

Guacamocole e nachos come a LA

Su per giù, siamo tutti qui connessi alla play

5.0.0 GANG, zona 4, corvetto P6 (woh)

siamo tutti Real, tu tieniti i fake

zero lil skies, zero blueface

Sti due mi fanno cagare più di Carl Brave

Vi pis*io nel c*lo a tutti quanti 1,2 e 6

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

E lontano dai rapper italiani

Stai lontano dal club, lontano dai maiali (maiali)

Cosi eviti di sporcarti le mani

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

Stai lontano dai guai

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

Stai lontano dai guai (guai)





Solobombe mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

Sa che di me non deve preoccuparsi (no)

Questi non son problemi sono solo bonsai (bonsai)

Ci succhiano le pal*e tutti quanti (yeh, yeh)

Sangue freddo e calma (calma)

Mi fumo un’altra palma (palma)

Colui che mi dissa quando qui è tramonto stai sicuro che non vede l’alba

7 del mattino sveglia si ma senza sveglia qui

Affari con l’entroterra si della Sardegna G

Nati per fare la guerra, per fare la guerra

Si

Mer*a mai mancare di rispetto alla DG

Tanti pregi pochi vizi

Prolifico come Nipsey

Fumo per restare easy,

Qui niente falsi sorrisi

Giro dove tu non puoi

Meglio se qui fai la brava

D’ora in poi, qui da noi

Sarai la nostra pu**ana!

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

E lontano dai rapper italiani

Stai lontano dal club, lontano dai maiali (maiali)

Cosi eviti di sporcarti le mani

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

Stai lontano dai guai

Biggie mi ripete stai lontano dai guai (dai guai)

Stai lontano dai guai (guai, guai)