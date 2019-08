Peppe Soks – Fino all’alba: video ufficiale e testo del nuovo brano

Fino all’alba è un singolo di Peppe Soks, disponibile ovunque dal 9 agosto 2019 via ARMS Empire: Leggi il testo e ascolta e guarda il video diretto da Tony Ruggier.

Giuseppe De Luca, artisticamente conosciuto come Peppe Soks, è un rapper salernitano classe ‘97, molto conosciuto nel web grazie alle sue contagiose canzoni, come quella in oggetto (in italiano e con un pizzico di spagnolo), prodotta da Janax e scritta di suo pugno.

Peppe Soks – Fino all’alba testo

J, J, Janax

Siamo fuori già da un po’

Soldi in tasca non ne ho

Quella guarda, non lo so

Sulla spiaggia fino all’alba

Siamo fuori già da un po’

Soldi in tasca non ne ho

Quella guarda, non lo so

Sulla spiaggia fino all’alba.





Questo muove

Questa muove sto culo sì sopra di me, sì, sì sopra di me

Sono fuori controllo, sì fuori dal club, fuori dal club

Siamo con gli occhi chiusi e gli occhiali Cartier

Tutti mi vogliono e non so perché

Soldi che piovono sopra di me

Ok, ok, entro nel posto con lei

Ok, ok, è già in spiaggia

Ok, ok, tu non fai parte dei miei, tu non fai parte di lei

Ehi, hei, hei, hei

Quella mi guarda da su

Scappo da qui con un Super lei per lei

Sono una stella del Sud

Sono una stella del Sud.

Siamo fuori già da un po’

Soldi in tasca non ne ho

Quella guarda, non lo so

Sulla spiaggia fino all’alba

Siamo fuori già da un po’

Soldi in tasca non ne ho

Quella guarda, non lo so

Sulla spiaggia fino all’alba.

Motorini tutti por la playa

Mira quella, mira como baila

Suena como, suena Babilonia

E non è grazie a te se faccio i soldi ora

Sono con la banda, fumiamo in piazza

Ci guardano le amiche della tua ragazza

Ora che si parla di Peppe in piazza

Prendo questi soldi e compro casa a mamma

Parto a Porto Rico con amico lo porto con me, millionaire

Soy Pepitos migos sopra al clito

Fumo questi trapper, sì, dopo il caffè

Sulla spiaggia sto bevendo birra

Sapore di sale, sono già alla quinta

Lei dice che mi ama, spero non finga

Perché se lei scappa prendo un’altra birra.





Siamo fuori già da un po’

Soldi in tasca non ne ho

Quella guarda, non lo so

Sulla spiaggia fino all’alba

Siamo fuori già da un po’

Soldi in tasca non ne ho

Quella guarda, non lo so

Sulla spiaggia fino all’alba





