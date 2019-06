Vacca – J-Lo feat. JP: guarda il video e leggi il testo

Il rapper Vacca omaggia Jennifer Lopez nella nuova canzone intitolata J-Lo, con la collaborazione del collega JP. Leggi il testo.

Il brano, non ancora disponibile nelle piattaforme streaming e negli store, è stato prodotto da Pink Empire, mentre il video è stato diretto da Mattia Biancardi ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine.

Vacca J-Lo testo

Vita mia

Spogliati di tutti i tuoi segreti

Vita mia

Parlami dei tuoi problemi

Vita mia

Sono qui al tuo fianco e rimarrò al tuo fianco

Fino a quando, baby, lo vorrai

fino a quando tu non mi dirai

che hai le palle piene e ti sei rotta il ca**o (ahahahah).

Versa l’acqua nel roor (ye-ye)

L’erba dentro una raw (ya-ya)

faccio festa giù in studio coi bro quando ca*o mi va (quando ca*o mi va)

con i miei bro

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods (con i miei bloods)

siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO

(siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO)

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods

(siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO)

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods.





Etti di barre, chili di flow

Jessy più Don Don

Al mio fianco ho una figa come Margout

Con un completo Dior

Sono giù in studio con tutta la mia gang

Ma sembra quasi di stare a Gardaland

500 il mio brand

Siamo EPCC più di Ale cattellan

Versa l’acqua nel roor

La weeda nel blunt

2.0.1.9 e sono ancora qua

Ancora per strada ma senza guinzaglio che faccio ogni giorno il ca**o che mi va

Fra (Fra)

Sono in piedi grazie alle mie forze non per i tuoi farmaci

Se ci sono problemi fratè prendi il cell e contattaci

Viso bianco come il galak, pure se qui fa caldo come al Sahara (ara)

Tipo che siamo a Niguarda e sudo tipo le cascate del Niagara (ara)

Tieniti pure gli alcolici e

I tuoi ca**o di antibiotici

Siamo ritornati fai le tue preghiere oppure chiama il 112.

Versa l’acqua nel roor (ye-ye)

L’erba dentro una raw (ya-ya)

faccio festa giù in studio coi bro quando ca*o mi va (quando ca*o mi va)

con i miei bro (con i miei bro)

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods (con i miei bloods)

siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO

(siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO)

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods

(siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO)

b.l.o.o.d.s

con i m…

[JP]

Sono Jessy Jessy Pinkman

Fico con le spine, India

Tieni a bada la tua scimmia

E non mi ca*are la minc*ia shhh

Scemo

Mica voglio andare a San-remo

Leggenda di zona, mica come Zoda

Fotte un ca**o di che sa-remo

Non so chi ca**o tu sia (no)

Non sei nemmeno su Wiki-pedia

Duro col diploma elementare

Io almeno ho la terza media (media)

Più che uno scemo sei una scema

Tutti in giro sanno che su insta sei duro

Ma dal vivo sei solo una sega.





Versa l’acqua nel roor (ye-ye)

L’erba dentro una raw (ya-ya)

faccio festa giù in studio coi bro quando ca*o mi va (quando ca*o mi va)

con i miei bro (con i miei bro)

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods (con i miei bloods)

siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO

(siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO)

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods

(siamo dentro nel blocco dai tempi di J-LO)

b.l.o.o.d.s

con i miei blo.

Versa l’acqua nel roor

L’erba dentro una raw

faccio festa giù in studio coi bro

quando cazzo mi va

con i miei bro

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods

siamo dentro nel blocco

dai tempi di J-LO

b.l.o.o.d.s

con i miei bloods

siamo dentro nel blocco dai tempi di

J-LO.