Roy Orbison – You Got It: audio, testo e traduzione del meraviglioso brano

You Got It è un singolo di Roy Orbison, estratto dal ventiduesimo album in studio Mystery Girl, rilasciato il 31 gennaio 1989. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questo bellissimo brano, l’ultimo successo dell’artista statunitense, stroncato da un infarto all’età di 52 anni.

Questa intramontabile canzone, scritta insieme a Tom Petty & Jeff Lynne, che ha anche curato la produzione, è andata bene in varie parti del mondo, in special mondo in Inghilterra, Australia, Svezia e Canada.

Per quel che concerne il significato, nel brano l’artista canta amore incondizionato nei confronti di una persona, sicuro del fatto che sarà la sua futura sposa e la donna con cui vivrà tutta la vita.

Roy Orbison – You Got It testo e traduzione

Every time I look into your lovely eyes

I see a love that money just can’t buy

One look from you, I drift away

I pray that you are here to stay

Ogni volta che guardo i tuoi bellissimi occhi

Vedo un amore che i soldi non possono comprare

Un tuo sguardo, vado alla deriva

Spero che tu sia qui per rimanere

Anything you want, you got it

Anything you need, you got it

Anything at all, you got it

Baby

Tutto quello che vuoi, ce l’hai.

Qualsiasi cosa ti serva, ce l’hai.

Qualunque cosa, la hai.

Piccola

Every time I hold you, I begin to understand

Everything about you tells me I’m your man

I live my life to be with you

No one can do the things you do

Ogni volta che ti stringo, comincio a capire

Ogni cosa di te mi dice che sono io tuo uomo.

Vivo solo per stare con te.

Nessuno è in grado di fare le cose che fai tu.





Anything you want, you got it

Anything you need, you got it

Anything at all, you got it

Baby

Anything you want

Anything you need

Anything at all

Tutto quello che vuoi, ce l’hai.

Qualsiasi cosa ti serva, ce l’hai.

Qualunque cosa, la hai.

Piccola

Tutto quello che vuoi

Qualsiasi cosa ti serva

Qualunque cosa

I’m glad to give my love to you

I know you feel the way I do

Mi fa piacere donarti il mio amore

So che provi le stesse cose che provo io.

Anything you want, you got it

Anything you need, you got it

Anything at all, you got it

Baby

Anything you want, you got it

Anything you need, you got it

Anything at all, you got it

Baby





Tutto quello che vuoi, ce l’hai.

Qualsiasi cosa ti serva, ce l’hai.

Qualunque cosa, la hai.

Piccola

Anything at all

Baby

You got it

Qualsiasi cosa

Piccola

Ce l’hai





