Urano – Urano: audio e testo della canzone d’esordio

Urano è il singolo d’esordio del rapper lombardo Stefano Vantaggiato, in arte Urano, disponibile dal 2 novembre 2019 via Cosmophonix Production.

Il testo e l’audio della nuova significativa e coinvolgente canzone di questo talentuoso artista monzese classe 1996 che, dopo aver iniziato a studiare pianoforte fino alla terza media, decise di smettere, ma gli eventi lo portavano a porsi delle domande e a far fatica a trovare delle risposte, così, vista la necessità di evadere dalla realtà, inizia a comporre, a scrivere e poi a cantare, e questo diviene una sorta di arma con la quale sta conquistando sempre più numerosi ascoltatori.

E il bel brano in oggetto, il primo pubblicato, che arriva dopo aver firmato per Cosmophonix, con cui lavora per incidere un disco, è veramente molto bello e soprattutto vero. Prima di rilasciarlo, decide di dargli il titolo uguale allo pseudonimo con il quale si riconosce artisticamente.

Urano testo canzone di Urano

Download su: Amazon

Non ci voglio finire

con la faccia che vedo addosso a tanta gente

non mi voglio accontentare delle cose, mai di niente

non voglio deludere me stesso, voglio respirare (voglio respirare)

non puoi morire senza vivere

come lo tocchi il Paradiso senza innamorarti mai

come impari se non sbagli

e come pensi di cadere se non rischi e non ci provi mai.





Voglio morire in una donna, guardarla e poi rinascere

voglio incontrare gli universi e cercare di farli incontrare

vorrei poter chiedere al mare, come il sole quand’è sera

il tramonto in primavera, se gli racconta la giornata oppure silenziosamente va

se si sente fortunato per il privilegio che ha

sa che lui è un po’ stanco di provarci, è così da tanto tempo

se li odia un po’ gli scogli che lo fermano da sempre

forse risponderebbe che non sarebbe così bello se restasse sempre fermo, sempre cupo come chi aspetta l’inverno

è la speranza che lo muove ed è per questo che non muore

un vecchio amico un giorno ha detto che i silenzi sono voci

rimbombano nell’anima finché non piange li ritrovi, e sono soluzioni

le carezze dei tuoi cari che ti aiutano dal cielo

e se non parli a chi ti ama almeno parla a te stesso

perché tu devi amarti, è il primo comandamento

non potrai volare mai, se non lo vuoi fare costruisci queste ali e poi lasciati andare.

E se hai bisogno di parlare, parlami, wooh

proveniamo dalla terra dei miracoli

ho il cuore ghiacciato come Urano

sogno un palco e la mia gente volare lontano.

E che facciamo? Molliamo?

E’ nato tutto che non c’era niente

era un punto, aveva dentro l’universo intero

ma lui non lo sapeva

aveva dentro grandi cose ma le nascondeva

aveva dentro ciò che vedo ed è per questo che lo amo

se dal niente, ha creato ciò che abbiamo

nei pensieri, tra la nebbia, abbiamo formule

che se troviamo diventano risposte

cantieri indefiniti, con brutalmente alti, che adocchiamo pure il cielo

non lascerò gli adulti che interrompono i miei sogni

me ne fo**o del giudizio di chi insegue solo i soldi

e faccio ciò che mi fa stare bene

cerco il mio angolo nel mondo che mi immagino lo stesso

anche se è stron*o, quindi è tondo

cerco la mia tranquillità, quella che da piccolo mi davano mamma e papà

domani forse lo urleremo insieme che vogliamo liberarci da queste catene

che se vogliamo il Paradiso lo creiamo e basta

perché esiste l’infinito e non ci basta.





E se hai bisogno di parlare, parlami, wooh

proveniamo dalla terra dei miracoli

ho il cuore ghiacciato come Urano

sogno un palco e la mia gente volare lontano

e avanti, non temere

ti prometto che se cadi ti alzerai e ce la faremo insieme! Wooh.





Ascolta su: