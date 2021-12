Riconosci il bambino in foto? Oggi è un famosissimo cantante italiano

Nato a Latina, nel 1980, comincia a muovere i primi passi nel mondo della musica ad undici anni quando riceve in regalo la sua prima tastiera e comincia a registrare e a comporre con un registratore alcuni brani con dei testi molto semplici. Due di questi sono stati inseriti come tracce fantasma all’interno del suo terzo album Nessuno è solo pubblicato nel 2006.

Tiziano Ferro si rifugia nella musica dopo aver avuto molti problemi con la bulimia ed il bullismo, e comincia a prendere lezioni di chitarra classica, canto e pianoforte. Esordisce come doppiatore a 14 anni prestando la voce al personaggio di Jan nella prima stagione dell’anime Il mio amico Patrasche.

Decide di partecipare al Festival di Sanremo nel 1997 te con il brano Quando ritornerai ma non supera le prime selezioni, mentre nel 1998 con la medesima canzone arriva tra i dodici finalisti senza però vincere la possibilità di partecipare alla kermesse.

Dal successo di Xdono al documentario Ferro

Dopo aver preso parte come concorrenti ad alcuni quiz televisivi, il cantautore laziale, si classifica ai primi posti delle Hit Parade radiofoniche europee grazie al suo primo brano Xdono.

Da quel momento in poi al carriera di Tiziano Ferro diventa sempre più florida, seguita da numerosi i premi sia in ambiato nazionale e internazionale.

Nel 2004 torna nuovamente, dopo tanti anni, in sala di doppiaggio per dare la voce al pesciolino Oscar, protagonista del film di animazione della DreamWorks Shark Tale.

Nel 2010 scrive il suo primo libro autobiografico intitolato Trent’anni e una chiacchierata con papà, in cui si dichiara omosessuale.

Successivamente nel 2012 pubblica la sua seconda opera editoriale intitolata L’amore è una cosa semplice come il suo omonimo album.

Nel 2019 a Los Angeles sposa Victor Allen, i due replicano il matrimonio a Sabaudia nella villa del cantante.

Nel 2020 è stato protagonista del documentario Ferro incentrato sulla vita del cantautore e distribuito sulla piattaforma streaming Prime Video.

Il film è stato girato fra il 2019 e il 2020, e sono presenti momenti vissuti dall’artista in quel periodo come l’apparizione a Che tempo che fa, la partecipazione come ospite fisso al Festival di Sanremo 2020 come co-conduttore, il matrimonio e la lezione presso la scuola di Londra.