TY1, Noyz Narcos e Speranza – Sciacalli: audio e testo del nuovo singolo

Il produttore salernitano Gianluca Cranco, in arte TY1, ha unito le forze con i rapper Speranza e Noyz Narcos in Sciacalli, singolo disponibile ovunque da venerdì 4 gennaio 2019 via Thaurus Music / Believe Digital, a quasi due mesi di distanza dal fortunato C’est La Vie feat. Dosseh & Capo Plaza. Questa nuova release lascia dedurre che il producer abbia in serbo un futuro nuovo progetto discografico, successore di Hardship (2016).

Il testo e l’audio di questo interessante brano, scritto e interpretato dall’italo-francese Ugo Scicolone, aka Speranza, e dal romano Emanuele Frasca, meglio conosciuto come Noyz Narcos, su base di questo importante e poliedrico producer della scena rap, precedentemente noto come DJ Tayone, un vero veterano attivo da oltre un ventennio, 20 anni ricchi di soddisfazioni e collaborazioni con prestigiosi artisti della scena hip hop (come Clementino, Marracash e i citati Capo Plaza e il francese Dosseh protagonisti della precedente release) e di altri generi musicali.

Sciacalli è una brano street di grande impatto, caratterizzato da sonorità ipnotiche che catturano fin dal primo ascolto e quei flow di questi due rapper, due generazioni a confronto che nel singolo s’intrecciano alla perfezione.

“Lavorare in questo brano con loro, per me è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione, perché Noyz è un mostro sacro del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni mentre Speranza è una delle voci più autorevoli e rappresentative della nuova scuola. La forza di Sciacalli è da ricercare nella sua spontaneità. Per la prima volta non ho modificato la struttura del pezzo, è nato così come lo sentite, rimanendo fedele alla prima incisione. La strofa di Speranza si è legata talmente bene a quella di Noyz, che non vi è stata alcuna necessità di modificare la costruzione del brano”. TY1.

Sciacalli testo e traduzione — TY1 • Noyz Narcos • Speranza

(Yeh)

Hi, check out

Noyz Narcos

Ah, oh, Speranz’ o l’urdem a murì

TY1, drop that shit

[Noyz]

Focused Daily, Defari

Lei con gli occhi grossi come due fari

Ferrari, Ferrari, Star Rollers

Molly nei Wiskhy Sour

In aria mille bolle che stanotte c’ho una botta che t’addobba, schiaccia G Power

Vengo per svuotare il frigo in una vasca de contanti se volemo tuffare

Truffare, in cu*o al tuo crew, a Dio

Per strada su uno ZX DIO

Io c’ho una speranza, grindo con Speranza

Perché n’c’è speranza che quaggiù ritorni più un Dio

Jeans stretti, street largo

Puoi chiamarmi Senor Canardo

Fuori per ‘sti bigliettoni, ghigliottina, in gola scorre benzina

Dici: “Manuè che te ne fo**e”

Dovrei avere ‘na Jordan come Travis Scott

Dovrei avere una placca d’oro pe’ ogni disco

Dovrei avere una Tesla sotto ar cu*o, Cristo

Guarda sempre pell’aria

Mix Brewdog Bavaria

Non piangere amò che mo torno

Manco me so accorto, già s’è fatto giorno

[Speranza] (in aggiornamento)

0823, famm’ ‘nu squirt’

Teng’ e sord rind a cos’ ra Nesquik

Va e ven comm rind o sagl’-scinn’

Omicidij quann’ rappo [?]

Mi rispiac’ che cu’ me nun c’ha facit’

O vin’ è gliut acit biv si ma si capit’

Amo se vuo’ Paris, è sbagliat’ zon’

Nun è l’arizona, peggij e l’amazzonia

Puah-puah-puah-puah

[in francese]

Per esempij, Roma l’ha fatto in un giorno

E Caserta è p’ semb

Spall’ a sott’ (Spall’ a sott’)

0-8-2-3, fammi uno squirt

Ho i soldi dentro il coso della Nesquik

Va e viene come dentro al sali-scendi

Omicidio, quando rappo [?]

Mi spiace che non me non ce la fate

Il vino è diventato aceto, bevi si ma si è capito

Amore se vuoi Parigi hai sbagliato zona

Non è l’Arizona, peggio dell’Amazzonia

Puah-puah-puah-puah

[in francese]

Per esempio, Roma l’ha fatto in un giorno

E Caserta è per sempre

Spalle sotto





[Speranza]

Sciacall’ (sciacall’), siamo sciacall’ (sciacall’)

La guerra o la morte, piango dai nervi

Siamo sciacall’ (sciacall’)

Sciacall’ (sciacall’), siamo sciacall’ (sciacall’)

La guerra o la morte, piango dai nervi

Siamo sciacall’ (sciacall’)





