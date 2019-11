I Desideri – Al Buio: audio, video ufficiale e testo della nuova canzone

E’ veramente molto carino il nuovo singolo de I Desideri battezzato Al Buio, un interessante brano rilasciato il 31 ottobre 2019 via SG Music. Il testo, l’audio e il video ufficiale, disponibile dal successivo 8 novembre.

La canzone è stata prodotta da Amedeo Perrotta e racconta un amore ormai giunto al termine, anche se il protagonista spera ancora con tutto il cuore che questo rapporto possa ricominciare. E il video non poteva essere più adatto alla narrazione, in quanto le inquadrature ai due cantanti, si alternano con quelle amatoriali, utili a rappresentare il ricordo di momenti veramente felici vissuti da un ragazzo e una ragazza.

I Desideri – Al Buio testo e traduzione

Yeeh yaah

Ehi dai

Dai che sono qui per te.

Vorrei riempirti di baci tu non sai quanto mi piaci

Più dell’inverno che passa fuori dalla mia finestra

Sentirti sempre vicino come il mio cane al mattino

Quando mi viene a svegliare che sono appena le 9

Mi dici tutto torna ma non siamo normali

Corriamo troppo veloce e poi inciampiamo sui piedi

Torniamo quelli di ieri tra sogni e desideri

E quando l’auto non parte.

Non mi lasciare solo

Intorno siamo circondati solo da matti

Non mi lasciare al buio

Se l’unica paura è quella di non vederti più

Chiudiamo i nostri nomi in un lucchetto a chiave

Nascondiamoli dove nessuno potrà cercare

Mai più lontani, ma più vicini di ieri

E stong ancor rind o scur ma nun teng cchiu paur

Pcché stammore p me nun e furnut

Sul o pensiero e sta luntan a te

M’accir e m fa chiurur rind e me

E se a distanza nun separ sti cor

Riest semp tu l’ammore

Pcché p me si semp l’unica nenne

Yeeeeeh,





E sono ancora al buio ma non ho più paura

Perché quest’amore per me non è finito

Il sol pensiero di star lontano da te

Mi uccide e mi fa chiudere in me stesso

E se la lontananza non separa questi cuori

Resti sempre tu l’amore

Perché per me sei sempre l’unica, piccola.

Non mi lasciare solo

Intorno siamo circondati solo da matti

Non mi lasciare al buio

Se l’unica paura è quella di non vederti più

Chiudiamo i nostri nomi in un lucchetto a chiave

Nascondiamoli dove nessuno potrà cercare

Mai più lontani, ma più vicini di ieri

E primm vas tu le rat a me

Già stev scritt m’ir appartené

A primma vota nun ma scord cchiu

Nziem a na stella si carut tu

Il primo bacio tu l’hai dato a me

Era già scritto che mi appartenevi

La prima volta non si scorda più

Insieme a una stella sei caduta tu





Non mi lasciare solo

Intorno siamo circondati solo da matti

Non mi lasciare al buio

Se l’unica paura è quella di non vederti più

Chiudiamo i nostri nomi in un lucchetto a chiave

Nascondiamoli dove nessuno potrà cercare

Mai più lontani (uooh), ma più vicini di ieri

Non voglio stare solo, uooh

Non mi lasciare al buio aah

Solo

Al buio

Al buio

Uooh





