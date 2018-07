Twenty One Pilots – Jumpsuit: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

A oltre tre anni di distanza dall’ultima a dir poco fortunata ultima fatica discografica Blurryface, i Twenty One Pilots sono tornati con il nuovo singolo Jumpsuit, rilasciato insieme a un secondo inedito battezzato Nico And The Niners (audio).

Entrambi disponibili dall’11 luglio 2018, i due brani anticipano il rilascio del quinto album in studio “Trench“, che vedrà la luce il prossimo 5 ottobre.

Il duo statunitense composto da Tyler Joseph e Josh Dun ci regala queste due belle canzoni, che a parer mio sono un gustoso assaggio di ciò che sarà la quinta era discografica.

Il video ufficiale è stato diretto da Andrew Donoho ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Jumpsuit testo e traduzione – Twenty One Pilots (Download)

[Intro]

Cover me

[Introduzione]

Coprimi

[Chorus]

I can’t believe how much I hate

Pressures of a new place roll my way

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

I crumble underneath the weight

Pressures of a new place roll my way

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

[Ritornello]

Non riesco a credere quanto io odi

Le pressioni di un nuovo posto intralciano la mia strada

Tuta, tuta, coprimi

Tuta, tuta, coprimi

Crollo sotto il peso

Le pressioni di un nuovo posto intralciano la mia via

Tuta, tuta, coprimi

Tuta, tuta, coprimi





[Verse 1]

Spirits in my room, friend or foe?

Felt it in my youth, feel it when I’m old

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Dusting off my (jumpsuit, cover me)

[Strofa 1]

Spiriti nella mia stanza, amici o nemici?

Lo sentivo da giovane, lo sentirò da vecchio

Tuta, tuta, coprimi

Spolvera la mia (tuta, coprimi)

[Chorus]

I can’t believe how much I hate

Pressures of a new place roll my way

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

[Ritornello]

Non posso credere quanto io odi

Le pressioni di un nuovo posto intralciano la mia strada

Tuta, tuta, coprimi

Tuta, tuta, coprimi





[Verse 2]

I’ll be right there

But you’ll have to grab my throat and lift me in the air

If you need anyone, I’ll stop my plans

But you’ll have to tie me down and then break both my hands

If you need anyone, I’ll be right there

But you’ll have to grab my throat and lift me in the air

(If you need anyone) If you need anyone

(If you need anyone) If you need anyone

(If you need anyone) If you need anyone

[Strofa 2]

Arrivo subito

Ma dovrai afferrarmi per la gola e sollevarmi in aria

Se hai bisogno di qualcuno, fermerò i miei progetti

Ma dovrai legarmi e poi spezzarmi entrambe le mani

Se hai bisogno di qualcuno, vengo subito

Ma dovrai afferrarmi per la gola e sollevarmi in aria

(Se hai bisogno di qualcuno) Se hai bisogno di qualcuno

(Se hai bisogno di qualcuno) Se hai bisogno di qualcuno

(Se hai bisogno di qualcuno) Se hai bisogno di qualcuno

[Chorus]

I can’t believe how much I hate

Pressures of a new place roll my way

Jumpsuit, jumpsuit, cover me

Oh, jumpsuit, jumpsuit, cover me

[Ritornello]

Non posso credere quanto io odi

Le pressioni di un nuovo posto intralciano la mia strada

Tuta, tuta, coprimi

Oh, tuta, tuta, coprimi

[Outro]

Jumpsuit, jumpsuit, cover me!

Jumpsuit, jumpsuit, cover me!

[Conclusione]

Tuta, tuta, coprimi!

Tuta, tuta, coprimi!