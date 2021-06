Cristiano Malgioglio rilascia “Tutti Me Miran” feat. Evry, cover del brano di Gloria Trevi (il testo e la traduzione)

Todos me miran è stato un singolo della cantante messicana Gloria Trevi, pubblicato nel 2007. Dal 25 giugno 2021 è disponibile Tutti Me Miran, cover di Cristiano Malgioglio feat. Evry, con parte del testo italianizzato firmato dallo stesso Malgioglio.

Tutti Me Miran Testo Cristiano Malgioglio

Recuerdo lo que me dijiste

[C. Malgioglio]

Tu mi hai fatto sentire che ero inutile

E le mie lacrime sono scese fino ai tuoi piedi

E mi sono guardato allo specchio ma non ero io

Ma ero quello che… forse volevi tu?

Lo que tú querías per Cristiano

Autori: Cristiano Malgioglio, Gloria de Los Angeles, Treviso Ruiz.

Tutti Me Miran Traduzione

Ricordo quello che mi hai detto

Tu mi hai fatto sentire che ero inutile

E le mie lacrime sono scese fino ai tuoi piedi

E mi sono guardato allo specchio ma non ero io

Ma ero quello che… forse volevi tu?

Quello che volevi per Cristiano

E mi sono sciolto i capelli, mi sono vestito da regina

Ho messo i tacchi, ho messo lo smalto (o “mi sono truccato”) ed ero bellissima

E mi sono diretto verso la porta, ti ho sentito urlarmi contro

Ma le tue catene non possono più fermarmi

E ho guardato la notte e già non era più buia

Era di paillette…..

Se lui mi sposa, mi butta una rosa

Mi dice di amarmi e poi non lo fa

Ha un corpo attraente, mi spacca la mente

Profumo d’oriente, di peccato lui sa

E tutti mi guardano, mi guardano, mi guardano

Alcuni con invidia ma alla fine

Ma alla fine, ma alla fine, mi ameranno tutti

Informazioni sulla canzone Tutti me miran e il video ufficiale

Considerato un inno per la comunità LGBT, Todos me miran è stato il primo singolo estratto dall’album compilation “La trayectoria”. Successivamente la canzone è stata inclusa nell’ottavo album in studio “Una rosa blu”.

TUTTI ME MIRAN. W LA LIBERTA’, DI ESSERE FORTUNATI DI FARE TUTTO QUELLO CHE CI REGALA IL cuore. UN KISS A VOI TUTTI RAGAZZI. Non chiamatelo tormentone, ma semplicemente una canzone per tutte le stagioni. Sempre contro ogni tipo di discriminazione e contro ogni forma di omofobia. Liberi di essere quello che siamo PERCHE’ VUOL DIRE FELICITA’. GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO LAVORATO CON ME. Vi ho fatto sudare però ne e’ valsa la pena. Cristiano Malgioglio.

Fuori per l’etichetta Baraonda Edizioni Musicali, Tutti Me Miran (testo: Cristiano Malgioglio, Gloria Trevi – musica: Gloria Trevi, Treviso Ruiz – arrangiatori: Diego Calvetti, Lapo Consortini) è accompagnata dal video ufficiale diretto da Gaetano Morbioli. Gli attori sono Michael Terlizzi & Mattia Castelli. I ballerini: Mirko Monaco, Marco Ricciotti e Nicola de Leo. Le location: art byblos hotel di Verona e Caffè Toraldo.