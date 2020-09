Annalisa – Tsunami: ascolta e leggi il testo del nuovo brano

Tsunami è un singolo di Annalisa Scarrone rilasciato il 4 settembre 2020 come quarto anticipo del settimo album in studio Nuda, atteso il 18 settembre, a circa 2 anni e mezzo dall’ultimo fortunato disco Bye Bye.

Leggi il testo e ascolta questa gradevole canzone, scritta e composta dalla cantante con la collaborazione di Alessandro Raina e Davide Simonetta, che ha anche curato la produzione.

Dopo Vento sulla Luna ft. Rkomi, Houseparty e Graffiti, quest’ultimo pubblicato il 25 agosto, la cantautrice ligure ha reso disponibile questo gustoso quarto assaggio della settima era discografica, che naturalmente rispecchia il tema di questo lavoro, raccontando la riflessione, la forza e la fragilità dell’artista classe 1985, la quale ha affermato che nasce da una pagina di diario, che poi ha adattato a canzone.

Tsunami Annalisa Testo

Dimmi chi ha inventato quella storia

Che è meglio andare piano

Meglio aspettare

Quando qualche cosa ti spaventa

Meglio non rischiare

Prossima stazione

Per ogni volta che aspetto

Non dico quello che penso

Un po’ di me va perso, aaah

Non ci voglio stare sulla sabbia

Voglio essere un’onda e diventare schiuma

E se un’estate ci cambia davvero

Se sono meglio o peggio ora non so

Se siamo nel bianco in un cielo nero

Hanno detto che spioverà





Che cosa mangeremo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E le tue frasi a metà

Sono scritte sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali, tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Se non mi richiami domani

Tsunami

E con il tuo sguardo voglio farci a botte

Tornare con i graffi e le mani sporche

Sei nelle frasi che sbaglio

Nelle partite che perdo

In tutto questo tempo, aaah

Non ci voglio stare sulla sabbia

Voglio fare l’onda e dopo fare la schiuma

E se un’estate ci cambia davvero

Se sono meglio o peggio ora non so

Se siamo nel bianco in un cielo nero

Hanno detto che spioverà

Che cosa mangeremo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E le tue frasi a metà

Sono scritte sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali, tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Ci possiamo andare domani

Da un battito d’ali

Tsunami





Che cosa mangeremo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E le tue frasi a metà

Le ho finite sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali, tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Tanto ci vediamo domani

Tsunami

Tu mi ami





