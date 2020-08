Annalisa – Graffiti: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 25 agosto 2020, Graffiti è il terzo anticipo di Nuda, settimo album in studio di Annalisa Scarrone, la cui uscita è fissata al successivo 18 settembre, a poco più di due anni e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Bye Bye.

Il testo e l’audio di questa gradevole canzone, scritta dalla cantante ligure con la collaborazione di Leonardo Zaccaria, Vincenzo Colella e Michele Canova, che ha anche curato la produzione.

Nella settima era discografica dell’ex allieva di Amici, saranno presenti tredici tracce inedite, tutte scritte e coscritte dalla Scarrone, tra le quali i primi due singoli Vento sulla Luna feat. Rkomi e Houseparty, rispettivamente rilasciati il 29 novembre 2019 e il 15 aprile 2020. J-Ax, Achille Lauro e la rapper Chadia Rodríguez sono gli altri ospiti dell’atteso progetto. Lauro collaberà nella traccia conclusiva N.U.D.A (nascere umani diventare animali), mentre i rapper J-Ax e Chadia Rodríguez in “Romantica” e “Principessa”, rispettivamente seconda e ottava traccia del disco.

Annalisa – Graffiti Testo

[1a Strofa]

Ho solo la tua voce in testa

Che mi chiama ad una festa

Tutti cantano la stessa

Io non ne ho sentita mezza

Che ho davanti te e non è facile

Sotto i grattacieli, sotto fino a ieri

E anche oggi sei la copia di tutti i miei pensieri

Levati i vestiti

Vestiti coi Levi’s

Che in un attimo ti levo tutti i dubbi che hai





[Pre-Rit.]

Aspetta

Che ti aspetto ad una festa

[Rit.]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti sui vetri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tempo dentro un attimo

Ed ora non abbiamo fretta

[2a Strofa]

Ho ancora la tua voce in testa

Dentro una chiamata persa

Tutti dicono la stessa

Io non ne ho capita mezza

Che sembra facile ma sono in astinenza

Dove sei finito? Toglimi il vestito

E anche oggi sei la scena di questo lungo film

Levati i pensieri

Prestami i tuoi Levi’s

E in un attimo ti levo tutti i dubbi che hai

[Pre-Rit.]

Aspetta

Che ti aspetto ad una festa

[Ritornello]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti sui vetri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tempo dentro un attimo

Ed ora non abbiamo fretta

[Ponte]

Quando la festa è finita

C’è la città che si svuota e…

La luna è piena come il portacenere

I graffi dietro la schiena

Come i graffiti che abbiamo ancora addosso

Restano

Anche se qui piove

[Ritornello]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti sui vetri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tempo dentro un attimo

Ed ora ancora

Ancora

Ancora

Ancora