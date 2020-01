Shade – Allora ciao: audio e testo del nuovo contagioso singolo

E’ uno Shade innamorato quello di Allora ciao, singolo del rapper torinese, disponibile ovunque da venerdì 10 gennaio 2020 via Atlantic/Warner Music Italy.

Il testo e l’audio di questa bella e coinvolgente canzone, scritta da Vito Ventura, in arte Shade, con la collaborazione di Fabio Pizzoli, mentre la produzione è opera di Itaca e dal torinese Jaro, al secolo Giacomo Roggia.

A circa sette mesi di distanza dal rilascio de “La Hit dell’Estate“, che ha avuto veramente uno straordinario successo, l’amato rapper torna con questo gradevole brano, che tuttavia non è poi tanto allegro come il citato tormentone, perché qui il giovane artista parla di un amore non più corrisposto.

Anticipato dalla virale “PASSATO VS FUTURO (RAP BATTLE)“, in questo pezzo Shade si da al canto e lo fa piuttosto bene, perché si tratta di una canzone pop-rap principalmente cantata, nella quale non poteva non esserci una strofa nella quale rappa alla sua maniera. Sarà la sua nuova hit? A parer mio è molto probabile.

(Stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

io che tenevo un posto per te-eh)

Resto in piedi e non guardo

fisso il vuoto e non parlo

penso se era abitudine

o se hai bisogno anche tu di me

dirsi che va bene quando va tutto male

se fosse uno sport sarei il campione mondiale.

Un secondo e riparto

sono un treno in ritardo

e so che non è facile cancellare un’immagine

come per quei ricordi che non vuoi ricordare

e noi non ci prendiamo ma ci prendiamo male.





Una come te, come me, come se

potessi veramente darti quello che vuoi

ti scriverei ma poi so che poi alla fine ti annoi

e tu muori di noia e io muoio di noi

di noi.

Stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

io che tenevo un posto per te

mi lasci e non mi lasci stare

sai che non mi va di andare via

e dirti “ciao”, allora ciao

stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore.

E giuro non ho pensato

a quello che c’è stato

pensavo al nostro futuro come se ne avessimo uno

in fondo il nostro “per sempre” è durato meno di niente

e magari a te va bene così (sì)

Una come te, come me, come se

potessi almeno chiederti: “stasera che fai?”

ma non ti scrivo, tanto già so che dormirai

ritorna il karma ma tu non ritorni mai

mai.

Stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

io che tenevo un posto per te

mi lasci e non mi lasci stare

sai che non mi va di andare via

e dirti “ciao”, allora ciao

stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore.





Fino a perdere senso, perdere tempo

perdere il senso del tempo

ora che il vuoto che hai lasciato dentro

è anche peggio di quello lasciato nel letto

ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno

sai che arriverò in tempo zero

se chiedi la luna la stacco dal cielo ma non c’è più tempo

zero.

Stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore

io che tenevo un posto per te

mi lasci e non mi lasci stare

sai che non mi va di andare via

e dirti ciao, allora ciao

stasera se ritorno da te

ti stringo e mi si stringe il cuore.





